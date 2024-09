Badminton : tiercé gagnant pour Nguyên Thùy Linh au Vietnam Open

Le tournoi de badminton Vietnam Open 2024 a attiré une grande attention des passionnés de ce sport. Avec la participation de nombreux badistes de haut niveau de différents pays, il a offert des matchs passionnants, voire dramatiques.

Nguyên Thùy Linh, la joueuse No1 du Vietnam était la candidate favorite au championnat de cette année. En outre, d'autres athlètes vietnamiens tels que Vu Thi Trang, Lê Duc Phat et Nguyên Hai Dang se devaient également de réaliser des performances impressionnantes.

Nguyên Thùy Linh, la plus brillante du tournoi

En participant au tournoi de cette année, Nguyên Thùy Linh s'était fixé un objectif ambitieux : défendre son championnat. Son chemin au statut de champion n’a pas été de tout repos. Elle a affronté de nombreux adversaires redoutables, mais avec confiance et détermination, elle a surmonté tous les obstacles.

Elle est la seule athlète vietnamienne à avoir accédé aux demi-finales après avoir battu la joueuse japonaise en trois sets (21-16,17-21,22-20), tandis que les joueurs Nguyên Hai Dang, Lê Duc Phap, Vu Thi Trang, Vu Thi Anh Thu et Nguyên Tiên Minh avaient déjà été éliminés. En finale, elle n’a eu besoin que de deux manches pour s'imposer (21-15, 22-20) et remporter le championnat face à la Japonaise Kaoru Sugiyama.

Avec une technique habile, un style de jeu intelligent et un esprit compétitif persistant, Nguyên Thùy Linh a prouvé qu’elle est l'une des meilleures joueuses d'Asie. Lors du tournoi de cette année, elle a battu une série d'adversaires féroces et remporté le championnat haut la main.

Le titre de cette année a rapporté 7.500 USD (environ 190 millions de dôngs) à la joueuse de Dông Nai et 5.500 points bonus au classement de la Fédération mondiale de badminton.

Avec du talent et des efforts constants, Nguyên Thùy Linh promet de multiplier les succès à l'avenir. Elle pourrait devenir l’une des meilleures joueuses du monde et apporter beaucoup de gloire à son pays.

Nguyên Tiên Minh, une légende toujours brillante

Le tournoi de badminton Vietnam Open 2024 a, à nouveau, été un événement majeur de badminton à travers le pays. Non seulement l'occasion pour les jeunes talents de briller, mais aussi pour nous de revenir sur les grandes contributions de légendes telles que Nguyên Tiên Minh. Âgé de 41 ans, celui-ci a dû affronter le joueur indien Abhyansh Singh (2-1) en qualifications, pour accéder au premier tour. Le public a, une fois de plus, vu Tiên Minh plein d'enthousiasme face aux autres joueurs.

De nombreux spectateurs sont venus assister au tournoi car ils souhaitaient voir Tiên Minh jouer à domicile. Ils ne se souciaient pas de savoir s'il pouvait remporter le championnat, mais voulaient confirmer qu’il était toujours une icône vietnamienne du badminton, un exemple d'athlète assidu, animé par une passion illimitée pour ce sport. Sa participation au tournoi a inspiré de nombreux jeunes talents, les aidant à poursuivre leur passion. Lors des tournois nationaux, Tiên Minh a remporté pendant de nombreuses années les plus grandes récompenses des tournois professionnels nationaux.

Le tournoi a rassemblé plus de 307 badistes de 22 pays et territoires, s'affrontant dans cinq catégories : simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames et double mixte. Le Vietnam Open 2024 qui appartient au niveau Super 100 est l'un des tournois importants du système BWF World Tour. L’évènement s'est déroulé au gymnase Nguyên Du, à Hô Chi Minh-Ville, sous les acclamations enthousiastes du public.

Ce championnat était non seulement une opportunité pour les athlètes d'améliorer leurs compétences, mais aussi une contribution à promouvoir l'image du Vietnam auprès de la communauté internationale tout en permettant aux supporters vietnamiens de profiter de matchs de haut niveau et d'encourager les athlètes de leur pays.

Les matchs finaux ont aussi couronnés de nouveaux champions : simples messieurs Shogo Octawa, en double messieurs le couple taiwanais He Zhi-Wei/Huang Jui-Hsuan (Chine); en double dames Miyu Takahashi/Mizuki Otake (Japon), en double mixte Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil (Indonésie).

Texte et photos : Quang Châu/CVN