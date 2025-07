Secours d’urgence de l’armée aux zones inondées de Nghê An

Photo : VNA/CVN

Le Département de sauvetage et de secours (relevant de l'État-major général) a envoyé une délégation dirigée par le colonel Trân Thê Hiên, directeur adjoint dudit département, en coopération avec l’État-major de la VIe Région militaire, les Forces de défense antiaérienne et aérienne, et le Corps 18. Ce dispositif a permis d’organiser six vols d’assistance humanitaire Environ 18 tonnes de vivres et de biens de première nécessité ont été transportées. Quatre vols supplémentaires sont prévus pour la journée du 25 juillet.

En exécution du télégramme officiel n° 120/CĐ-TTg du 23 juillet 2025 du Premier ministre et du télégramme officiel n° 4244/CĐ-TM du même jour de l’État-major général, les organismes concernés, dont les Départements généraux de la Politique, de l’Intendance et de la Technique, de l’Industrie de défense, le Département général II – ainsi que les 1ère, 2e, 3e et 4e Régions militaires, les Forces aériennes, navales, la Garde-frontière, la Garde-côtière, le Commandement de la capitale Hanoï, les Corps d’armée 12, les armes spécialisées (artillerie, commandos, blindés, génie, transmissions, armes chimiques), les Corps 11, 12, 18, 19, et le Commandement provincial de la défense civile de Nghê An ont été mobilisés. Ils sont appelés à déployer des mesures actives, mobiliser forces et moyens pour faire face efficacement aux situations d’urgence, assister la population, réparer les dégâts du typhon et des inondations, participer aux opérations de recherche et de sauvetage, limiter les pertes humaines et matérielles, tout en assurant la sécurité absolue des personnes et des équipements.

Toujours selon le Comité national de direction de la défense civile, les effets résiduels du typhon n°3 (Wipha) ont causé de lourds dégâts : trois morts, deux disparus, 122 maisons effondrées (dont toutes à Nghê An), 539 toitures arrachées (122 à Thanh Hoa et 417 à Nghê An), une école endommagée (à Nghê An), 29 points de glissements de terrain sur les routes (13 à Thanh Hoa, 16 à Nghê An), 62 talus de montagne affaissés, trois digues endommagées (à Thanh Hoa), 21.802 hectares de cultures submergées ou ravagées (dont 19.391 ha à Thanh Hoa et 2.411 ha à Nghê An), et 293,8 ha de plantations industrielles détruites (à Nghê An).

Par ailleurs, le Commandement de la 4e Région militaire a mobilisé un effectif de 9.293 personnes, comprenant 3.168 militaires réguliers et 6.125 miliciens, ainsi que 91 véhicules et 66 embarcations de tous types, pour soutenir les habitants sinistrés dans leurs efforts de redressement post-catastrophe.

VNA/CVN