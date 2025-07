Nghê An

Alerte aux inondations dans les zones basses du bassin inférieur de la rivière Ca

Le Centre national de prévisions hydrométéorologiques du Vietnam a émis un avis de vigilance face au risque élevé d’inondations dans les zones basses situées le long du cours inférieur de la rivière Ca, dans la province de Nghê An.

>> Des hélicoptères pour l’aide d’urgence dans les zones inondées de Nghê An

>> Secours d’urgence de l’armée aux zones inondées de Nghê An

>> Hanoï accorde 5 milliards de dôngs à Nghê An pour surmonter les conséquences

Photo : VNA/CVN

Selon les prévisions, entre 10h et 21h le 25 juillet, le niveau de crue à la station de Nam Dàn va connaître une légère variation avant de commencer à baisser. Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre au cours des 12 à 36 heures suivantes.

Les autorités mettent en garde contre un risque élevé d’inondations dans les zones basses du bassin inférieur de la rivière Ca ainsi qu’un danger potentiel de crues soudaines dans les petits cours d’eau et de glissements de terrain sur les pentes des montagnes dans la région montagneuse de Nghê An.

La crue pourrait fortement perturber les activités de navigation fluviale, l’aquaculture, la production agricole et les moyens de subsistance des habitants, avec un impact significatif sur les activités socio-économiques locales.

Toujours selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques du Vietnam, entre la matinée et la nuit du 25 juillet, des pluies modérées à fortes, parfois très fortes, affecteront le Nord-Ouest, des provinces de Thanh Hoa à Nghê An, avec des cumuls attendus de 30 à 60 mm, localement plus de 150 mm.

Entre la nuit du 26 juillet et celle du 27 juillet, des pluies intenses sont également prévues dans les provinces allant de Hà Tinh à Dà Nang, avec des cumuls de 60 à 120 mm, et des pointes dépassant les 200 mm par endroits.

À partir du 26 juillet, les précipitations devraient progressivement diminuer dans le Nord et les provinces de Thanh Hoa et Nghê An. Une accalmie est également attendue à partir du 28 juillet dans la région allant de Hà Tinh à Dà Nang.

Ces épisodes pluvieux intenses risquent de provoquer des inondations dans les zones urbaines, industrielles et basses, appelant à une vigilance accrue et à des mesures de prévention renforcées.

VNA/CVN