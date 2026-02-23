Naufrage sur le lac de Thac Bà : un vice-Premier ministre rend visite aux familles des victimes

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a conduit lundi 23 février une délégation gouvernementale pour rendre visite aux familles des victimes d'un accident de navigation survenu sur le lac de Thac Bà, dans la province de Lào Cai (Nord), et leur apporter son soutien.

Photo : VNA/CVN

Des responsables du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et des représentants des autorités locales se sont joints à la délégation.

Le vice-Premier ministre a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et leur a exprimé sa profonde compassion face à cette immense perte. Il les a encouragées à surmonter leur chagrin et à retrouver rapidement une vie normale.

Il a également demandé au comité local du Parti, aux autorités et aux organisations de la société civile de poursuivre leur soutien aux familles affectées, de les aider à surmonter les difficultés immédiates et à retrouver progressivement une vie normale.

Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dans un télégramme officiel dimanche 22 février 2026 aux autorités compétentes de prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences d’un tragique accident fluvial survenu sur le lac de Thac Bà. Le chef du gouvernement a demandé aux autorités locales des autres provinces et villes de renforcer la surveillance du transport fluvial et d’appliquer des sanctions sévères aux infractions, notamment celles relatives à la sécurité des passagers, comme le non-port du gilet de sauvetage.

L’accident s’est produit samedi 21 février à 19h15, lorsqu’un ferry transportant des rochers est entré en collision avec un bateau de passagers. Au moment du choc, le bateau de passagers transportait 23 personnes. Parmi elles, 17 ont été secourues et leur état de santé est stable. Six autres, qui sont membres d'une même famille, ont perdu la vie.

VNA/CVN