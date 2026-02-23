Forte fréquentation des transports publics à Hanoï pendant le Têt

Les transports publics à Hanoï ont enregistré une hausse de la fréquentation pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt), avec un fonctionnement fluide et une réponse adaptée à la demande croissante.

>> Hô Chi Minh-Ville offre la gratuité des bus aux usagers de portefeuilles électroniques

>> Stationnement et transports publics gratuits lors du Têt

Photo : VNA/CVN

Le directeur adjoint de la société par actions des gares routières de Hanoï, Trân Hoàng, a déclaré que cette augmentation du nombre de passagers pendant le Têt était anticipée, ce qui a permis aux opérateurs de préparer des permis et des badges supplémentaires pour les véhicules, ainsi qu'une capacité de transport suffisante. Par conséquent, les services ont été mis en place rapidement, garantissant des déplacements confortables et sans encombrement, même aux heures de pointe.

Du 7 février (le 20e jour du dernier mois lunaire) à ce jour, les gares routières gérées par la société ont enregistré 23 020 trajets, soit une hausse de 1% par rapport à l'année dernière. 1.117 trajets supplémentaires ont été effectués, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2025.

Le nombre total de passagers pendant cette période a dépassé 230.500. Les véhicules ont circulé dans les limites de capacité réglementaires, sans aucun cas de surcharge signalé. Bien que certains opérateurs aient ajusté leurs tarifs, toutes les modifications ont été déclarées aux autorités conformément à la réglementation. Aucune plainte concernant la manipulation des tarifs ou la qualité du service n'a été enregistrée via les lignes d'assistance téléphonique officielles ou les médias.

Les gares routières ont également collaboré avec les autorités locales pour garantir la sécurité, la fluidité du trafic et l'ordre public. Les infractions telles que la prise en charge de passagers en dehors des zones de stationnement ont considérablement diminué. Les mesures de prévention des incendies, d'hygiène environnementale et de sécurité alimentaire ont également été strictement appliquées, sans aucun incident signalé.

Par ailleurs, la société du métro de Hanoï a indiqué que du 14 février (27e jour du dernier mois lunaire) au 22 février (6e jour du premier mois lunaire), le réseau ferroviaire urbain a appliqué un horaire spécial pour le Têt.

Durant les neuf jours de congés, plus de 3.330 trains ont circulé en toute sécurité, tous à l'heure. La fréquentation des deux lignes de métro a dépassé les 243.000 passagers, soit une hausse de plus de 32% par rapport à l'année précédente.

Cette croissance témoigne d'une préférence croissante des habitants et des visiteurs pour le métro urbain lors des grandes vacances. Grâce à un fonctionnement sûr, stable et ponctuel, le métro de Hanoï affirme de plus en plus son rôle au sein du réseau de transports publics de la capitale, notamment aux heures de pointe.

Depuis le 23 février, les deux lignes de métro fonctionnent normalement de 5h30 à 22h00, avec une fréquence de six minutes aux heures de pointe, de dix minutes en heures creuses et de quinze minutes en fin de soirée. Les services sont assurés toutes les dix minutes les week-ends et jours fériés.

VNA/CVN