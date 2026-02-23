La banque de sang expédie des livraisons à l’aube depuis Hanoï

Avant même que la ville ne soit pleinement réveillée, à 5h00, alors que les rues de Hanoï sont encore enveloppées d’un brouillard froid, le service de stockage et de distribution du sang du Centre national de transfusion sanguine est déjà en pleine activité.

Assis près des conteneurs de stockage, le pharmacien Nguyên Hoàng Minh effectuait un dernier contrôle de chaque poche de sang avant de la charger dans le camion.

Plus de 500 unités de sang et de produits sanguins devaient être transportées ce jour-là vers les hôpitaux provinciaux, où de nombreux patients attendaient une transfusion vitale.

Au dépôt, les conteneurs de stockage étaient soigneusement rangés à l’intérieur des camions.

Minh expliqua que chaque type de produit sanguin serait conservé à une température différente.

"Les concentrés de globules rouges sont conservés à une température comprise entre 2 et 6 degrés Celsius et, pendant le transport, leur température doit être maintenue entre 1 et 10 degrés Celsius. Les conteneurs de ce type de produit sont toujours recouverts d’une couche de glace afin de dissiper la chaleur et de maintenir une température stable", a-t-il expliqué à dantri.com.vn.

"Quant aux produits plasmatiques, ils doivent être conservés à -18 degrés Celsius ou moins. Les conteneurs de plasma sont remplis de glace en plus grande quantité et stockés séparément des autres produits. Même une légère variation de température peut entraîner la détérioration du sang et le rendre inutilisable. C’est pourquoi une conservation adéquate pendant le transport est essentielle".

Ce matin-là, le sang a été acheminé vers quatre hôpitaux : l’Hôpital général de Phuc Yên, l’Hôpital pour enfants de Vinh Phuc, l’Hôpital général de Vinh Phuc et l’Hôpital général de Lào Cai, destination finale.

À 5h30, le véhicule spécialisé, conduit par Nguyên Tân Giang, expérimenté dans le transport de sang longue distance, a quitté le Centre national de transfusion sanguine.

Une heure plus tard, le camion est arrivé à l’hôpital général de Phuc Yên. L’équipe de transport a alors remis 52 poches de concentré de globules rouges (350 ml et 250 ml), dont 25 poches de groupe sanguin O, ainsi qu’une poche de plasma congelé.

Le personnel hospitalier a rapidement vérifié la cargaison et stocké les produits sanguins. Ces poches de sang pourraient être utilisées le jour même pour des urgences, des interventions chirurgicales ou des traitements.

Quittant Phuc Yên, le camion poursuivit sa route vers l’Hôpital pour enfants de Vinh Phuc. Dans la cabine, Giang vérifiait régulièrement le panneau de contrôle de la température du compartiment de stockage à l’arrière. La température à l’intérieur des compartiments de stockage doit rester stable pour garantir la qualité du sang.

"Il y a un panneau de contrôle de la température pour le compartiment de stockage du sang à l’arrière. Je le vérifie pour m’assurer que la température ne fluctue pas, car cela pourrait affecter la qualité du sang. Sinon, ces poches de sang se détérioreraient rapidement, entraînant du gaspillage", expliqua le chauffeur.

L’arrêt suivant était l’Hôpital général de Vinh Phuc. Là, 88 unités de sang et de produits sanguins furent livrées, notamment du plasma frais congelé, des concentrés de globules rouges, des concentrés plaquettaires d’aphérèse et du plasma riche en cryoprécipité.

Après plusieurs heures de route, l’équipe est arrivée à l’Hôpital général de Lào Cai, destination finale et principal destinataire, qui a reçu 250 unités de globules rouges et 60 poches de plasma.

"Chaque unité de sang qui arrive à temps peut sauver des vies. C’est pourquoi le transport doit être effectué rapidement et dans des conditions de conservation optimales", a déclaré Minh.

Dans les jours précédant le Têt, la demande de sang augmentait et les camions sillonnaient les routes, transportant chaque jour des espoirs de survie pour les patients en attente de transfusion dans les hôpitaux provinciaux.

Lors de ces trajets traversant plusieurs provinces, chaque arrêt était crucial et ne pouvait être retardé, car derrière ces conteneurs de sang se cachaient les vies de patients en attente de transfusion.

"Arriver à l’heure et effectuer la remise du sang me soulage. Des patients attendent du sang, je ne peux donc pas me permettre d’être en retard", confiait le pharmacien à propos de son travail.

Besoin accru de dons

Chaque type de produit sanguin est destiné à des patients différents, notamment ceux souffrant d’anémie sévère, les patients atteints de cancer nécessitant des plaquettes et les personnes souffrant de troubles de la coagulation.

L’hémorragie du post-partum est l’une des principales causes de mortalité maternelle. De nombreuses femmes peuvent perdre beaucoup de sang très rapidement pendant ou après l’accouchement. Des transfusions réalisées en temps opportun et la disponibilité de produits sanguins sont essentielles pour sauver la mère et l’enfant.

Une distribution fiable permet aux hôpitaux de traiter les patients rapidement, sans attendre l’approvisionnement d’établissements de niveau supérieur.

Le sang est un produit biologique particulier. À l’heure actuelle, il ne peut être ni fabriqué ni produit artificiellement en laboratoire.

La majeure partie du sang utilisé en médecine provient de donneurs volontaires. Le sang donné est ensuite analysé et séparé en différents produits pour un usage clinique.

À l’approche du Nouvel An lunaire, ou Têt, la demande de sang a augmenté tandis que le nombre de donneurs a eu tendance à diminuer.

Selon l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine, les réserves de sang pour 180 hôpitaux du Nord et certaines localités du Sud ont atteint environ 40.000 unités en février, chaque unité correspondant à 250 ml.

L’institut a lancé un appel à la population pour un don supplémentaire de 10.000 unités, dont 5.000 unités de groupe sanguin O.

Parallèlement, les urgences, les interventions chirurgicales et les traitements des maladies chroniques se poursuivent sans interruption.

C’est pourquoi les réserves de sang des hôpitaux provinciaux doivent être régulièrement reconstituées.

