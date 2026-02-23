Un jeune homme décédé a permis de sauver quatre vies grâce à un don d’organes

Lors d’une opération complexe démontrant le potentiel salvateur du don d’organes, les médecins de l’Hôpital de l’amitié Viêt Duc ont réalisé avec succès, dimanche 22 février, quatre transplantations : un cœur, un foie et deux reins, à partir d’un donneur en état de mort cérébrale.

Le donneur était un homme de 21 ans originaire de la province de Hung Yên, dans le Nord du pays. Ses organes ont offert à quatre patients une nouvelle chance de vivre.

Photo : BVVD/CVN

Le receveur de la greffe cardiaque est un jeune homme de 18 ans qui souffrait d’insuffisance cardiaque, de myocardite, de cardiomyopathie dilatée et de graves arythmies. Il était porteur d’un stimulateur cardiaque temporaire et nécessitait une assistance circulatoire par ECMO.

Le lendemain de la transplantation cardiaque, le patient est en soins intensifs. Ses paramètres hémodynamiques se stabilisent. Il continue de bénéficier d’une assistance circulatoire par ECMO et d’une ventilation mécanique.

Les médecins prévoient que dans les prochains jours, à mesure que son état s’améliorera, il pourra être progressivement sevré de l’assistance respiratoire, ce qui laisse espérer une guérison complète.

Le patient ayant bénéficié d’une transplantation hépatique est un homme de 48 ans atteint de cirrhose sur fond d’hépatite B, diagnostiquée il y a trois ans mais non traitée. Le lendemain de la transplantation, il était soigné au service d’anesthésie et de soins intensifs chirurgicaux de l’hôpital.

Le premier patient ayant bénéficié d’une transplantation rénale est un homme de 23 ans ayant des antécédents familiaux d’insuffisance rénale due à une glomérulonéphrite chronique. Sa mère est dialysée depuis 14 ans.

Il a été diagnostiqué avec une glomérulonéphrite chronique à l’âge de 10 ans lors d’un examen médical suite à une hématurie (présence de sang dans les urines). Il a bénéficié d’un traitement conservateur jusqu’en juin 2024, date à laquelle son état a évolué vers une insuffisance rénale chronique de stade V, nécessitant une dialyse.

Le lendemain de la transplantation, son état était stable et il respirait de façon autonome, avec une saturation en oxygène de 100 %. Il est en attente des résultats de ses analyses sanguines de contrôle.

Le second receveur d’une greffe de rein est un homme de 27 ans chez qui une insuffisance rénale terminale a été diagnostiquée en février 2025. Il est dialysé trois fois par semaine.

Le lendemain de la greffe, son état était stable. Il respirait de façon autonome avec une saturation en oxygène de 100 % et son transfert au Centre de transplantation d’organes pour la poursuite de son suivi et de son traitement est prévu.

VNA/CVN