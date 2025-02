"New year concert 2025" diffuse l'énergie printanière

Le concert du Nouvel An 2025 "New Year Concert", un événement artistique annuel organisé au profit de la police populaire, s'est tenu le 5 février au théâtre Hô Guom, dans l'arrondissement de Hoàn Kiêm, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Organisé par le ministère de la Police et l'Orchestre symphonique national du Vietnam, ce concert exceptionnel a réuni des musiciens et des chanteurs de renom, tels que le violoniste et artiste du peuple Bùi Công Duy, l'artiste émérite Khanh Ngoc, ainsi que les chanteuses Pham Thu Hà, My Linh, Dào Tô Loan, Truong Linh, et le chef d'orchestre Honna Tetsuji.

Des mélodies douces, telles que Écoutez l’arrivée du printemps ! du musicien Duong Thu, Le premier printemps de Van Cao, Petit printemps de Trân Hoàn, ont transporté le public dans une atmosphère de sérénité et de poésie. Ces compositions délicates ont évoqué la douceur et la renaissance de la nature au printemps.

Photo : VNA/CVN

Puis, l'ambiance s'est animée avec des chansons entraînantes et joyeuses, emplies de l'énergie printanière. Le Parti nous donne un printemps de Pham Tuyên, La rivière Dakrong au printemps de Tô Hai et Chanson d’amour du printemps de Trân Hoàn ont invité le public à partager la joie et l'enthousiasme de cette saison nouvelle.

Le concert a également présenté des œuvres classiques romantiques et sophistiquées telles que Wiener Blut Walzer, Voices of Spring, Caprice Viennois et Tritsch-Tratsch Polka.

"Ce concert est un message de bonheur, de paix et de vœux pour la nouvelle année adessé à tous les mélomanes vietnamiens", a déclaré Kim Xuân Hiêu, directeur adjoint de l'Orchestre symphonique national du Vietnam.

VNA/CVN