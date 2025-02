Des fêtes printanières s'épanouissent dans l'ensemble du pays

Le 4 février, soit le 7 e jour du premier mois lunaire de l’Année du Serpent, la fête "khai ha-câu an" (descente de la perche rituelle du Têt et prière pour la paix) s’est ouverte au temple du maréchal Lê Van Duyêt, à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

La fête comprend quatre rituels importants : la descente de la perche rituelle du Têt, la cérémonie en hommage aux prédécesseurs et la prière pour la paix, les cérémonies marquant les premières écritures et le premier estampillage du maréchal Lê Van Duyêt dans l’année du Serpent.

Le même jour, les autorités de la province septentrionale de Phu Tho ont inauguré la fête au temple dédié à la Mère Âu Co dans la commune de Hiên Luong, district de Ha Hoà.

Cette fête comprend diverses activités, avec notamment la cérémonie de culte du Thành hoàng làng (Génie du village), la cérémonie de procession d'une chaise à porteurs et d’offrandes en vue de reconnaître le grand mérite de la Mère Âu Co et de prier pour une météo clémente, la paix, la prospérité et le bonheur de la population. Cette fête marque également le début des activités festives à Phu Tho.

La fête de descente de la perche rituelle du Têt et de prière pour la paix au temple du maréchal Lê Van Duyêt et la fête au temple dédié à la Mère Âu Co à Phu Tho, déjà reconnues comme patrimoine culturel immatériel national, attirent chaque année des milliers de visiteurs.

VNA/CVN