Aux sons du festival célébrant les 236 ans de la victoire de Ngoc Hôi - Dông Da

Le Festival de la victoire de Ngoc Hôi-Dông Da, également appelé Fête de la colline Dông Da, se tient chaque année au 5 e jour du Têt, soit le 2 février. Il rend hommage à l’héroïsme de Quang Trung (Nguyên Huê), ainsi qu’aux généraux et aux soldats de l’armée Tây Son, qui, par leur vaillance, ont su protéger l’indépendance du Vietnam.

Véritable célébration des hauts faits de la nation, ce festival est l’un des plus prestigieux de Hanoï, faisant revivre les pages glorieuses de son histoire.

Le Festival se déroule sur la colline historique située rue Tây Son, dans le quartier de Quang Trung de l’arrondissement de Dông Da, à Hanoï. Ce lieu a été le théâtre, en 1789, de la bataille héroïque entre le peuple vietnamien et les envahisseurs Qing.

L’armée vietnamienne, dirigée par le nouvel empereur Quang Trung, de son vrai nom Nguyên Huê, est venue du Centre pour chasser les envahisseurs et reconquérir l’indépendance nationale.

Chaque année, dès l’aube du 5e jour du Têt, des pèlerins se rassemblent pour célébrer cette victoire historique. C’est le cas de Hà Quang, qui habite dans les environs.

"La ville de Hanoï organise ce festival avec tous les rites traditionnels, suivis d’une partie festive qui attire de nombreuses personnes", dit-il.

La cérémonie commence à 6 heures du matin, avec des rites traditionnels tels que l’offrande d’encens, les prières des dévots locaux, la procession et les offrandes de fleurs et d’encens au temple et à la statue de l’empereur Quang Trung. La procession avance lentement, permettant à la foule de s’imprégner de la grandeur de l’événement.

"C’est une cérémonie solennelle qui attire beaucoup de monde. Maintenant que je suis âgée, je me réjouis de pouvoir exprimer ma vénération envers les divinités, Bouddha et l’empereur Quang Trung", partage une pèlerine.

"Le festival est grandiose et éclatant. J’y participe chaque année. L’organisation est impressionnante. Il y a des gens venus de partout", ajoute une autre.

Après les rites solennels, la partie festive commence par une réjouissante cérémonie de tambours sous la statue de l’empereur Quang Trung. "La scène épique" retraçant la victoire de Ngoc Hôi - Dông Da attire une foule nombreuse de locaux et de visiteurs.

Cette prestation met en valeur la culture artistique folklorique. Elle célèbre l’esprit martial tout en créant une ambiance énergique et festive pour accueillir la nouvelle année. Vu Manh Linh, acteur au Théâtre de tuông du Vietnam, y participe.

"Je suis profondément honoré et heureux d’incarner l’empereur Quang Trung, qui est un héros national. J’espère offrir à la population locale ainsi qu’aux visiteurs un moment riche de sens et de réflexion", déclare-t-il.

Pour les spectateurs, cette performance est véritablement électrisante.

"Ce spectacle est comme une leçon d’histoire gravant dans les mémoires la victoire de Ngoc Hôi - Dông Da", dit un visiteur.

"Les rites et les scènes historiques reconstituant la bataille de l’empereur Quang Trung m’ont permis de mieux comprendre l’histoire de mon pays. Grâce à des programmes comme celui-ci, l’histoire nationale devient beaucoup plus accessible", confie une autre.

"Le spectacle a révélé toute la grandeur et l’héroïsme de notre nation. Je suis profondément fier d’être originaire de cette terre vietnamienne", déclare un troisième.

Autour de la colline Dông Da se déroulent des jeux folkloriques tels que les échecs vivants et les échecs chinois, complétés par des spectacles de tuông, de marionnettes sur l’eau, ainsi que de chants quan ho et châu van.

«L’ensemble de ces programmes artistiques préserve l’authenticité des traditions nationales, tout en incorporant des éléments artistiques modernes, sans jamais transgresser les valeurs et les coutumes établies», assure Vu Thi Thanh Huong, cheffe du comité de gestion du parc culturel de Dông Da.

Le Festival de la colline Dông Da n’est pas seulement une manifestation culturelle et historique annuelle, mais aussi un moment propice à l’éveil de l’esprit patriotique, de la solidarité et de l’honneur pour chaque individu.

