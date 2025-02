Un jeune pianiste vietnamien remporte le premier prix au Concours international de Fujairah

Organisé par l'Académie des beaux-arts de Fujairah, ce concours de renommée mondiale offre une plateforme exceptionnelle aux jeunes pianistes talentueux pour mettre en valeur leur virtuosité et participer à des échanges culturels enrichissants.

Photo : VNA/CVN

Lors de la dernière édition du Concours international de piano de Fujairah, qui s'est tenue fin janvier 2025, le Vietnam a envoyé cinq candidats talentueux concourir dans quatre catégories différentes. La délégation vietnamienne a réalisé une performance exceptionnelle, remportant trois prix : un premier prix, un troisième prix et un prix d'encouragement. Cette moisson de récompenses a placé le Vietnam parmi les nations les plus performantes de cet événement de renommée mondiale.

La victoire de Nguyên Duc Kiên est d'autant plus remarquable qu'il a surpassé 24 autres concurrents de haut niveau, originaires de plus de 10 pays, dont la Russie, la Chine, la France et les États-Unis, des nations reconnues pour leur excellence dans le domaine de la musique classique.

Avant cette performance exceptionnelle à Fujairah, Nguyên Duc Kiên s'était déjà distingué et avait remporté de nombreux prix lors de prestigieux concours de piano nationaux et internationaux.

VNA/CVN