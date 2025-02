Trân Thanh Mân assiste à un programme en l’honneur des 95 ans du Parti

>> Hô Chi Minh-Ville célèbre les 95 ans du Parti communiste du Vietnam

>> Félicitations à l'occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du PCV

>> Les dirigeants du Parti et de l'État à une rencontre en l’honneur du Parti

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors du programme, Nguyên Van Hùng, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme (MCST), a affirmé qu’il y avait exactement 95 ans, le 3 février 1930, que le PCV avait été fondé par le Président Hô Chi Minh. Sous la direction juste et éclairée du Parti et du Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien a écrit des pages héroïques de l'histoire de la nation, contribuant au développement croissant du pays, a-t-il affirmé.

Le programme artistique est l'occasion de revisiter l’histoire héroïque du glorieux Parti et celle de la nation, de se souvenir des grandes contributions du Président Hô Chi Minh, des dirigeants prédécesseurs du Parti, ainsi que du sacrifice sanglant des héros, des martyrs et des soldats blessés pour l'indépendance et la liberté de la Patrie et pour le bonheur du peuple, a souligné le ministre Nguyên Van Hùng.

Ce programme est une symphonie de foi, de fierté et d'aspiration à s’élever, car un pays fort et prospère ne repose pas seulement sur son potentiel économique, mais aussi sur sa profondeur culturelle et son identité riche, incomparables, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Le programme, structuré en trois chapitres – "La lumière éclaire le chemin", "La lumière du Renouveau" et "L’ère de lumière" –, avait pour objet de continuer à créer des Printemps d’aspiration à la prospérité et à la longévité de la nation.

Cet événement revêtait une grande importance, car il visait à insuffler à toutes les couches de la population l'amour de la Patrie, la fierté nationale et l'attachement à la tradition révolutionnaire sous la direction du PCV. Il a mis en lumière les remarquables réalisations du Vietnam, a contribué au renforcement du grand bloc d’union nationale et à la réussite du Renouveau du pays.

VNA/CVN