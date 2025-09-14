Népal : l'ex-présidente de la Cour suprême devient Première ministre par intérim

L'ancienne présidente de la Cour suprême du Népal, Sushila Karki, a pris vendredi soir 12 septembre ses fonctions de cheffe du gouvernement par intérim après la démission mardi de KP Sharma Oli.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sushila Karki a été nommée à ce poste par le président Ram Chandra Poudel, qui lui a ensuite fait prêter serment en présence d'émissaires étrangers et d'autres personnes.

Mme Karki conserve tous les ministères existants et son gouvernement intérimaire est chargé d'organiser des élections législatives dans les six mois, selon la lettre de nomination lue à cette occasion.

Une déclaration de la présidence a ensuite indiqué que la Chambre des représentants serait dissoute à compter de 23H00 heure locale vendredi soir et que les législatives seront organisées le 5 mars 2026.

Les principaux partis politiques et les groupes qui ont organisé des manifestations les 8 et 9 septembre à Katmandou et dans d'autres parties du pays sont parvenus à un accord vendredi, aboutissant à la nomination de Mme Karki.

Agée de 73 ans, celle-ci est la première et seule femme au Népal à avoir occupé le poste de président de la Cour suprême.

Xinhua/VNA/CVN