Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne la détention de son personnel par le Houthis

Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné vendredi 12 septembre les nouvelles détentions de membres du personnel onusien par le mouvement combattant yéménite houthi.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué de presse, les membres du Conseil ont vivement condamné la détention, depuis le 31 août, d'au moins 21 membres du personnel onusien par les Houthis, ainsi que l'invasion par la force de bâtiments du Programme alimentaire mondial et du Fonds des Nations unies pour l'enfance, et la confiscation de biens de l'ONU.

Ils ont souligné que la sécurité du personnel et des biens de l'ONU, ainsi que l'inviolabilité des bâtiments de l'ONU, devaient être garantis à tout moment.

Les membres du conseil ont exigé la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes détenues par les Houthis et réaffirmé que toutes les menaces à ceux qui apportent une aide humanitaire était inacceptable.

Ils ont exprimé leurs graves préoccupations concernant la dégradation de la situation humanitaire au Yémen et souligné qu'un accès humanitaire sans entrave était essentiel. Ils ont observé les niveaux alarmants d'insécurité alimentaire dans la population yéménite et exprimé leur inquiétude sur le fait que la détention des travailleurs humanitaires risque d'aggraver une situation humanitaire déjà terrible.

Xinhua/VNA/CVN