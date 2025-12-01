L'étape Leshan by Tour de France terminée dans le Sud-Ouest de la Chine

Après une interruption de six ans, le Tour de France a repris son étape en Chine, en organisant dimanche 30 novembre l'étape Leshan, dans la province chinoise du Sichuan (Sud-Ouest).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Réunissant près de deux mille cyclistes chinois et étrangers, l'événement comprend deux catégories : la route Challenge (100 km) et la route Découverte (55 km), avec des parcours traversant la ville d'Emeishan, l'arrondissement de Shizhong et le district de Jiajiang.

À l'issue d'une compétition intense, le titre masculin de la Route Challenge a été remporté par Chen Hao avec un chronomètre de 2 h 29 min 51 s, tandis que Li Si s'est imposée chez les femmes en 3 h 29 s. Dans la catégorie Route Découverte, Li Fengzhou a décroché la première place masculine avec un temps de 1 h 30 min 58 s, et Li Yue a remporté le titre chez les femmes en 1 h 58 min 6 s.

Plus qu'une simple course, il s'agit d'un voyage dans le cœur et l'âme de Leshan. Les cyclistes ont pu admirer des paysages à couper le souffle tout au long du parcours, du majestueux sommet doré du mont Emei et de l'impressionnant Bouddha géant de Leshan au patrimoine culturel du "village du papier" de Jiajiang et à la beauté sereine de la rivière Qingyi.

Le cycliste professionnel français Nicolas Roche a souligné l'indissociable lien entre le sport et le tourisme. Il a expliqué que découvrir le mont Emei à vélo lui avait permis d'en apprécier la véritable magie, une expérience différente du tourisme traditionnel.

L'étape Leshan by Tour de France est organisée par l'Association du cyclisme de Chine, en collaboration avec des départements et des gouvernements locaux du Sichuan, sous l'orientation d'Amaury Sport Organisation, un organisateur d'événements sportifs français.

Avec l'amélioration continue du niveau de vie et le renforcement de la conscience en matière de santé, le cyclisme s'est imposé comme un mode de vie très prisé par le grand public chinois. Portée par cet engouement, la Chine a enregistré une hausse significative de la consommation de vélos sportifs moyen et haut de gamme, selon les données de l'industrie.

Xinhua/VNA/CVN