Biathlon : les Françaises brillent d'entrée dans le relais d'Ostersund

Premières courses et déjà une victoire pour le biathlon français: les Bleues, doubles championnes du monde en titre, ont remporté samedi 29 novembre le premier relais de l'hiver lors de l'ouverture de la Coupe du monde à Ostersund (Suède), où les Français ont pris la deuxième place derrière la Norvège.

Photo : AFP/VNA/CVN

Jeanne Richard, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet et Lou Jeanmonnot ont devancé de 14 secondes l'Italie et la République Tchèque (+ 31 sec) lors de la première course d'une saison dense, marquée par les Jeux d'hiver à Milan-Cortina (6-22 février).

"C'est toujours difficile de démarrer la saison. Débuter de cette façon, c'est la meilleure manière de gagner de la confiance", a savouré Lou Jeanmonnot au micro de la Fédération internationale (IBU).

Les Françaises enchaînent une troisième victoire de rang sur le relais, après les Mondiaux à Lenzerheide (Suisse) et le dernier relais de l'hiver 2024-2025 à Nove Mesto (République Tchèque).

Dans le deuxième relais, Océane Michelon a pris son temps sur le tir couché (une pioche) et a frôlé la correctionnelle sur le debout après trois fautes, avant de toucher toutes les cibles au bout de la troisième balle de pioche.

Sans Julia Simon

"J’ai un peu serré les fesses. Je me suis trop précipitée, trop crispée. J’ai essayé de me rattraper sur mes pioches. La dernière je me suis employée pour la mettre", a réagi Michelon au micro de la chaîne L'Equipe.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après elle, Justine Braisaz-Bouchet a réussi un sans-faute, au coude à coude avec l'Italienne Lisa Vittozzi, la lauréate de la Coupe du monde 2023-2024, de retour après 622 jours d'absence sur le circuit.

Face à des adversaires directes moins bien classées, Lou Jeanmonnot a ensuite parfaitement géré son tir couché, montrant qu'elle était bien remise de sa tragique chute dans l'avant-dernier virage de l'ultime course de la saison 2024-2025 à Oslo, qui l'avait privée d'un premier sacre en Coupe du monde au profit de l'Allemande Franziska Preuss.

"J'ai ressenti pas mal de pression, mon tir couché n'était pas si bon le mois dernier, donc j'avais un peu de craintes aujourd'hui, et je suis contente de la façon dont ça s'est déroulé sur le couché. Sur le debout, ça a été un peu le bazar", a commenté Jeanmonnot.

La grande absente de cette première étape est Julia Simon, suspendue un mois ferme par la commission nationale de discipline de la Fédération française de ski (FFS), dont l'affaire a pollué le quotidien de l'équipe de France pendant près de trois ans et a connu son épilogue en octobre avec la condamnation de la biathlète à trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende pour vol et fraude à la carte bancaire. Elle fera son retour à Hochfilzen (Autriche) le 12 décembre.

Claude et Jacquelin vendangent

Chez les messieurs, la relève norvégienne, emmenée par Sturla Laegreid, a fait oublier le départ à la retraite de la fratrie Johannes et Tarjei Boe en devançant de 15 secondes la France, invaincue en relais toute la saison dernière en Coupe du monde (5 victoires sur 5) et les Suédois (+25 sec).

Les Bleus ont été plombés d'entrée par Fabien Claude, gêné par les rafales de vent lors de son tir debout avec deux erreurs et trois balles de pioche manquées, synonyme de deux tours de pénalité.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai attendu, ça bougeait dans tous les sens. Je n'ai pas été bon, je n'ai pas trouvé de solutions", a regretté le Français.

Relégué à plus d'une minute de la Norvège, Quentin Fillon Maillet a remis la France à la 3e place, mais les bourrasques ont de nouveau balayé le pas de tir.

Si le lauréat du gros globe 2024-2025 Laegreid a pu prendre son temps pour viser au mieux (3 pioches), Emilien Jacquelin est lui passé sur l'anneau de pénalité (3 fautes).

Dans le dernier relais, la France aurait pu prendre les commandes après les trois fautes de Vetle Christiansen sur le tir couché mais Eric Perrot a eu besoin de deux balles de pioche pour blanchir les cinq cibles, et n'a jamais pu rattraper le Norvégien, trop rapide à skis.

AFP/VNA/CVN