NBA : 13e succès d'affilée et record égalé pour Detroit, huit à la suite pour les Raptors

Détroit a égalé son record de victoires consécutives en saison régulière après avoir battu Indiana alors que Toronto, également sur une belle série, a signé un succès précieux contre Cleveland, lundi 24 novembre en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Des Pistons records

Détroit a signé une 13e victoire consécutive, égalant ainsi le record de la franchise du Michigan, avec un succès (122-117) sur le parquet d'Indiana.

Les leaders de la Conférence Est ont porté leur bilan à 15-2 cette saison et donc imité la plus longue série de l'histoire des Pistons, 13 succès consécutifs lors des saisons 1989-90 et 2003-04, deux campagnes au cours desquelles ils se sont imposés lors des finales NBA.

Détroit tentera d'améliorer son record mercredi en déplacement chez les Boston Celtics.

"C'est incroyable", a salué Cade Cunningham, auteur de 24 points et onze rebonds. "C'est spécial de pouvoir entrer dans l'histoire d'une franchise historique comme celle-ci".

Le meneur All-Star de 24 ans, un peu en retrait, a été bien aidé par Jalen Duren (17 points, 12 rebonds) et un élément sorti du banc, Caris LeVert (19 points), pour contenir le retour des Pacers dans le dernier quart-temps.

Toronto écarte Cleveland

À Toronto, les Raptors ont porté leur série de victoires consécutives à huit en battant un autre sérieux prétendant pour les play-offs, Cleveland (110-99).

Le record de la franchise canadienne, 15 victoires d'affilée, a été établi lors de la saison 2019-20 lors de laquelle les Raptors étaient tenants du titre.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'ailier Brandon Ingram a inscrit 37 points, son meilleur total de la saison, tandis que l'ailier fort Scottie Barnes a récolté 18 points et 11 rebonds.

"Il est fort des deux côtés de la raquette et nous aide vraiment à remporter des victoires", a salué l'entraîneur des Raptors, Darko Rajakovic, à propos d'Ingram, arrivé en février dans le cadre d'un échange.

En face, Donovan Mitchell (17 points) et Evan Mobley (14 points) n'ont pas eu leur rendement habituel pour les Cavaliers.

Toronto consolide sa deuxième place à l'Est alors que Cleveland, qui restait sur trois victoires, recule au quatrième rang.

Le Heat enchaîne

Miami s'est emparé de la troisième position de la Conférence Est en prenant à domicile le meilleur (106-102) sur une équipe de Dallas qui a offert une belle résistance malgré son avant-dernière place à l'Ouest.

Pour ses grands débuts cette saison après une opération d'une cheville, Tyler Herro a été décisif avec 24 points et permis aux siens de signer un cinquième succès de suite.

Le pivot de 21 ans Kel'el Ware (20 points, 18 rebonds) a également apporté une contribution majeure pour Miami, décidément très solide à domicile avec huit victoires en neuf matches.

Photo : AFP/VNA/CVN

Deux jours après son clash avec le meneur des Grizzlies Ja Morant, Klay Thompson a cette fois récolté une faute technique pour avoir pointé du doigt le banc du Heat, suite à un tir à trois points réussi.

L'ailier fort de Dallas P.J. Washington (27 points, huit rebonds) s'est montré à son avantage alors que Cooper Flagg, le No1 de la dernière draft NBA, a été en retrait avec 12 points en 34 minutes.

AFP/VNA/CVN