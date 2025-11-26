NBA : les Wizards gagnent enfin, le Magic surclasse les Sixers

Les Wizards ont mis fin à une série de 14 défaites d'affilée en dominant largement les Hawks, alors que le Magic, impressionnant en première mi-temps, a facilement écarté les Sixers, mardi 25 novembre en NBA.

Photo : VNA/CVN

Mc Collum porte Washington

C.J. McCollum, le meneur de Washington, a marqué 46 points, son meilleur total de la saison, pour permettre aux Wizards, qui présentaient jusqu'à présent le pire bilan de la NBA, de mettre fin à une série de 14 revers consécutifs en battant Atlanta (132-113) à domicile.

L'équipe dirigée par Brian Keefe a obtenu son deuxième succès de la saison lors de ce match qui comptait également pour la phase de groupes de la NBA Cup.

"Nous avons fait du bon travail", a déclaré McCollum. "Nous avons perdu quelques matches serrés tout au long de la saison et nous nous sommes un peu laissés aller en termes d'exécution et de défaites."

L'ancien de Portland a égalé Trevor Ariza pour le record des Wizards en matière de tirs à trois points réussis dans un match, avec un 10 sur 13 à longue distance.

Le pivot français Alex Sarr, N°2 de la Draft 2024, a ajouté 27 points et 11 rebonds pour Washington.

L'ailier fort letton Kristaps Porzingis, qui a évolué aux Wizards en 2022 et 2023, a lui inscrit 22 points pour les Hawks, sixièmes à l'Est et donc en course pour une qualification directe en play-offs.

Orlando écrase Philadelphie

Orlando, qui a pris un départ canon dans une autre rencontre comptant pour la NBA Cup, a écrasé les Sixers à Philadelphie (144-103), et consolide sa septième place à l'Est.

Le Magic a établi un record dans l'histoire de la franchise floridienne pour le nombre de points marqués en une mi-temps, en menant 86-60 face aux locaux à la pause. L'ancien record était de 83 points, établi en 1990 lors de la deuxième mi-temps d'un match contre Denver.

Orlando a ensuite inscrit 17 points à la suite dans le troisième quart-temps pour sceller son succès, avec le meilleur total de points de sa saison.

"Nous avons trouvé notre rythme. Nous étions en pleine forme", s'est réjoui l'ailier allemand Franz Wagner. "C'est une très belle victoire d'équipe pour nous."

Sorti du banc, le meneur de 21 ans Anthony Black a marqué 31 points pour le Magic, son record.

Cette défaite a scellé l'élimination de Philadelphie de la NBA Cup, compétition dans laquelle Orlando est en tête de son groupe.

Les Lakers remportent le derby

Dans le derby de Los Angeles, les Lakers ont battu à domicile leurs voisins des Clippers (135-118), grâce à un très bon Luka Doncic.

Les joueurs de JJ Redick, qui étaient encore à portée des visiteurs jusque-là au score, ont accéléré dans le dernier quart-temps.

Doncic a frôlé le triple-double avec 43 points, 13 passes et neuf rebonds. De son côté, LeBron James a marqué 25 points en 32 minutes. Et Austin Reaves a confirmé son apport précieux pour les Lakers avec 31 points et neuf rebonds.

En face, Kawhi Leonard (19 points) n'a pas assez pesé et James Harden (29 points, neuf passes) s'est trouvé bien esseulé.

Grâce à ce 13e succès en 17 matches, les Lakers grimpent à la deuxième place de la Conférence Ouest. Les Clippers sont eux scotchés en 13e position.

AFP/VNA/CVN