Foot : Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores

Flamengo a remporté sa quatrième Copa Libertadores en battant Palmeiras 1 à 0 dans une finale entièrement brésilienne samedi 29 novembre à Lima.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le club de Rio de Janeiro est le premier de son pays à gagner quatre fois la "Ligue des champions" d'Amérique latine.

L'Independiente argentin détient le record avec sept titres.

Un but de la tête sur corner, inscrit en seconde période par le défenseur central Danilo (67e), a scellé l'issue de la rencontre disputée à l'Estadio Monumental de Lima, devant quelque 50.000 spectateurs.

"Nous avons énormément travaillé les coups de pied arrêtés. Je savais que nous aurions une occasion, et j'en ai profité", a réagi le héros du soir, laissé étonnamment seul dans la surface sur son action victorieuse.

"Nos supporters le méritaient, nous le méritions", a ajouté Giorgian De Arrascaeta, passeur décisif et élu meilleur joueur du tournoi.

C'était la cinquième finale, sur les six dernières saisons, à opposer deux clubs brésiliens.

Pour Flamengo, il s'agissait d'une revanche, après sa défaite 2-1 lors de la finale 2021, contre Palmeiras.

En toute fin de match, les Paulistes ont gâché une occasion en or d'égaliser, quand Vitor Roque a expédié sa frappe au-dessus de la barre (89e) alors qu'il était à bout portant.

Et leurs adversaires du soir sont en bonne voie pour leur infliger une nouvelle désillusion, peut-être dès mercredi, en réalisant le doublé avec le championnat. A deux journées de la fin, les Carioques comptent en effet cinq points d'avance sur Palmeiras, et il ne leur en faut que deux de plus pour s'adjuger le trophée.

Ce quatrième sacre en Copa Libertadores, après 1981, 2019 et 2022, qualifie par ailleurs Flamengo pour la Coupe intercontinentale en décembre, la Recopa Sudamericana 2026 et la Coupe du monde des clubs 2029.

AFP/VNA/CVN