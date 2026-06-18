New York célèbre ses héros des Knicks, titrés en NBA

New York rend hommage jeudi 18 juin à son équipe de basket des Knicks, sacrée en NBA le week-end dernier, avec une parade sous haute surveillance dans les rues de Manhattan et la remise symbolique des clés de la ville.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La franchise a remporté samedi 13 juin le troisième titre de son histoire dans le championnat nord-américain de basketball, le premier depuis 1973, face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Un succès célébré dans les rues de la mégapole par des dizaines de milliers de personnes, et qui a donné lieu à quelques débordements.

Sous les applaudissements de ses légions de fans - et une pluie de confettis -, l'équipe remontera jeudi matin 18 juin le bien nommé "Canyon des héros", de la pointe sud de Manhattan à l'hôtel de ville, où le maire démocrate Zohran Mamdani lui rendra hommage.

Des fanfares, des danseurs, des figures historiques des Knicks ou encore la chanteuse Alicia Keys participeront à l'événement, a annoncé le propriétaire de la franchise, James Dolan.

"Les Knicks ont mérité un accueil de héros. Nous rêvons de ce moment depuis des générations. Ce jeudi, notre ville sera à la hauteur", a pour sa part promis Zohran Mamdani, appelant à "encourager une équipe qui incarne la détermination et la résilience qui définissent" New York.

La parade elle-même est libre d'accès et gratuite. Six cents New-Yorkais tirés au sort dans le cadre d'une loterie pourront assister à la cérémonie à l'hôtel de ville.

Dispositif policier exceptionnel

La police a annoncé sur le réseau social X le déploiement de 10.000 agents pour encadrer cet hommage, soit "le plus grand nombre jamais assigné à un événement organisé".

Photo : AFP/VNA/CVN

Des unités équipées d'armes lourdes, des équipes cynophiles spécialisées dans la détection d'explosifs ou encore des drones seront mis à contribution.

Plusieurs rues ont également été fermées dès mercredi soir 17 juin, dans une ville grouillant par ailleurs de supporters venus pour la Coupe du monde de football.

Les cinq matches de la finale NBA ont été émaillés d'incidents, avec plusieurs dizaines d'interpellations pour des motifs multiples (agressions de policiers, possession illégale d'armes, dégradations, troubles à l'ordre public...).

New York compte de nombreuses franchises sportives au palmarès parfois plus prestigieux, comme les Yankees en baseball, les Giants au football américain ou les Rangers en hockey sur glace. Mais aucune n'a le pouvoir fédérateur des Knicks.

Le basket est le sport urbain par excellence. Mais, surtout, l'équipe a su "capturer l'imaginaire collectif d'une manière particulière", selon l'universitaire Adam Criblez, auteur d'un livre sur le club.

Les années 1970, qui ont vu les Knicks remporter leurs deux premiers titres, ont durablement façonné leur identité, celle "d'une équipe à l'image des classes populaires: travailleuse, dure au mal, combative", explique-t-il.

Depuis leur succès du week-end, Jalen Brunson et ses coéquipiers multiplient les apparitions médiatiques. Ils ont été vus dans les tribunes du Mondial de foot qu'au célèbre "late night show" du présentateur Jimmy Fallon.

AFP/VNA/CVN