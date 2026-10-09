NBA : Wembanyama affûté pour sa reprise avec les Spurs

Victor Wembanyama s'est montré affûté jeudi 8 octobre malgré une défaite et un temps de jeu limité pour son retour avec les Spurs lors d'un match de préparation contre les Hawks d'Atlanta, trois mois après sa défaite lors des finales NBA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Français de 22 ans a foulé le parquet du Frost Bank Center de San Antonio pendant 17 minutes en première mi-temps, pendant lesquelles il a cumulé 9 points et 6 rebonds.

Mobile et engagé, il a fait se soulever le public texan sur un alley-oop offert par son coéquipier Stephon Castle, où il s'est retourné dans les airs pour claquer un dunk accompagné d'un grand sourire.

Son panier à trois points et ses récupérations défensives accompagnés d'un Dylan Harper en feu (16 points en 19 minutes, 4 rebonds, une interception), ont permis aux Spurs de mener 67-62 à la mi-temps, après avoir compté 19 points d'avance à l'issue du premier quart-temps.

Victor Wembanyama a passé la deuxième partie du match sur le banc, sweat-shirt gris sur le dos avec le logo des Spurs - un éperon de cowboy - cousu sur la poitrine.

Le pivot Luke Kornet l'a remplacé un quart d'heure, puis l'entraîneur Mitch Johnson a fait tourner l'effectif en ménageant logiquement ses joueurs phares, en premier lieu Wemby.

Les Hawks d'Atlanta en ont profité pour revenir au score puis gagner 123-116 ce match de préparation pour la nouvelle saison NBA.

L'ailier des Spurs David Jones s'est montré intéressant avec 14 points et 4 rebonds en 15 minutes, tout comme le jeune Californien Carter Bryant (11 points, 5 rebonds), 20 ans, drafté par les Spurs en 2025.

Victor Wembanyama, élu meilleur défenseur de la saison dernière et troisième au classement MVP, doit encore disputer quatre matchs de préparation avant le début de la saison NBA, le 20 octobre, contre le Thunder d'Oklahoma.

Les Spurs avaient terminé la saison régulière 2025-2026 avec le deuxième meilleur bilan de la ligue derrière Oklahoma, avec 62 victoires pour 20 défaites.

Portés par leur prodige tricolore, ils font figure cette saison d'un des grands favoris, après avoir échoué aux portes du titre l'année dernière (défaite 4-1 lors des finales face aux New York Knicks).

AFP/VNA/CVN