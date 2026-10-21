NBA : Philadelphie fâche New York avec une victoire d'entrée contre les champions

La "super-team" vexe les champions en titre de NBA ! Les Sixers de Philadelphie et leur nouvelle star LeBron James ont battu mardi 20 octobre les Knicks 106-100, juste après la célébration du titre à New York.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La soirée avait commencé avec brio au Madison Square Garden, avec une cérémonie tout en émotions et paillettes, entre remise des bagues de champion aux héros de l'été et présentation de la bannière du titre 2025-2026, glané en juin contre les Spurs (victoire 4-1).

Mais pour ce premier choc de la saison, c'est Tyrese Maxey qui a donné le ton sur le parquet.

Le meneur de Philly a débuté la rencontre avec deux paniers à trois points, et s'est montré tout aussi explosif en fin de match, avec un total de 28 points.

Maxey a été aidé par LeBron James, le meilleur marqueur de la ligue arrivé cet été sur la côte-est après huit années à Los Angeles.

Le "King" mis de l'impact physique dans un rôle particulier pour sa 24e saison, celui d'un facilitateur du jeu, un relais, avec 7 passes mardi sur les 28 de son équipe (et 14 points, 9 rebonds).

"Deux coups d'avance"

"C'est vraiment spécial", a glissé le quadruple champion après sa première avec les Sixers.

Même si "je peux encore être largement meilleur", a-t-il ajouté, disant "prendre le rythme" dans une équipe qu'il ne connaît que depuis quelques semaines.

"Mais j'ai aimé la façon dont on a joué. Je pense qu'on a été exceptionnels, en particulier en défense."

LeBron a été accompagné de l'ailier All-Star Jaylen Brown débarqué de Boston (19 points, 8 rebonds, 6 passes) et la tour Joel Embiid (13 points, 11 rebonds).

Il s'est même permis de faire le show, avec un alley-oop sur une passe de Brown suivi d'une course vers le panier pour placer les Sixers devant, 64-63.

"À plusieurs moments, il avait deux coups d'avance, il nous a dit ce qui allait se passer et on a pu s'adapter", a salué son coéquipier Anfernee Simons.

Philadelphie a fini très fort le troisième quart-temps, claquant 11 points en moins de trois minutes pour un zéro pointé côté New-Yorkais.

Malgré un sensationnel Andre Drummond en première période, sorti du banc des Knicks avec 12 points et 14 contres, les 21 points du MVP des dernières finales Jalen Brunson et les 19 points, 12 rebonds du pivot Karll-Anthony Towns, New York a sombré sous les yeux de Ben Stiller et Spike Lee.

23-0

Détroit a aussi vécu une belle journée lors de cette reprise de la NBA.

Les Pistons ont inversé la vapeur, après un retard de 22 points contre Boston, pour l'emporter à domicile (121-113).

Photo : AFP/VNA/CVN

Chez les Celtics, l'ailier All-Star Paul George, arrivé de Philadelphie cet été, était en feu à la finition (38 points, 5 rebonds) avec Jayson Tatum à la baguette (11 passes) malgré du déchet au tir (13 points), permettant à Boston de mener 58-45 à la mi-temps.

Mais les Pistons sont montés en puissance, plus présents en défense et réglés à trois points.

"On n'a pas joué notre meilleur basket à la première mi-temps et on devait inverser les choses. On a eu une bonne discussion à la mi-temps et on est revenu avec les bonnes intentions", souligne le meneur Cade Cunningham (22 points, 4 rebonds, 8 passes) après la rencontre.

Le dernier quart-temps aurait pu s'appeler le "Duncan Robinson show", au nom de l'arrière des Pistons qui a inversé le cours du match, avec deux paniers à trois points en une poignée de secondes, et une cinglante série 23-0 infligée à Boston dans l'ultime quart-temps.

Le pivot Jalen Duren a aussi été précieux (22 points, 9 rebonds), aidé par Ausar Thompson (11 points, 11 rebonds) et Javonte Green (19 points) pour offrir à Détroit la première victoire de la saison contre les champions 2024 de NBA.

Cette première journée de NBA offre une autre magnifique affiche : les Spurs de Victor Wembanyama, finalistes l'an passé, se frottent mardi au Thunder d'Oklahoma, champion 2025 mené par le double MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander.

AFP/VNA/CVN