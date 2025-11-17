NBA : les Spurs assurent sans "Wemby", les Rockets s'emploient contre le Magic

San Antonio, même privé de Victor Wembanyama, a réussi à dominer Sacramento, alors que Houston a pu compter sur Kevin Durant pour dominer difficilement Orlando après prolongation, le 16 novembre en NBA.

Les Spurs engrangent même sans "Wemby"

Mis en cause pour son apport en fin de match dans la défaite contre les Warriors le 14 novembre, le meneur de San Antonio De'Aaron Fox a inscrit 28 points, son meilleur total cette saison, et offert 11 passes pour permettre aux siens d'infliger une sixième défaite consécutive aux Sacramento Kings de DeMar DeRozan et Russell Westbrook (123-110).

Victor Wembanyama avait été mis au repos pour la première fois de la saison pour une tension au mollet gauche.

Outre la star française, les Spurs ont également dû faire sans leur arrière Stephon Castle, remplacé en seconde mi-temps en raison d'une blessure à la hanche gauche, mais ils ont néanmoins bien contenu l'escouade adverse, à l'image d'un Zach Lavine à seulement huit points en 25 minutes.

L'ailier fort Harrison Barnes a ajouté 20 points et le pivot Luke Kornet a amassé 13 points et 11 rebonds.

"Nous avons toujours une équipe talentueuse. Quand un joueur est blessé, ce n'est pas seulement le remplaçant qui prend le relais, mais toute l'équipe... nous sommes capables de surmonter ce genre de situations", a assuré Fox.

Les Spurs occupent la cinquième place à l'Ouest, à une victoire des Lakers.

Houston à l'arraché

Le MVP 2014 Kevin Durant a marqué 35 points et le pivot turc Alperen Sengun en a ajouté 30 pour mener les Rockets à une victoire précieuse à domicile (117-113) contre Orlando, après prolongation.

Sengun a contré un lay-up de Desmond Bane, mais une mauvaise passe de Durant a permis à Anthony Black de placer un dunk à 1,7 seconde de la fin du quatrième quart-temps, donnant l'avantage à Orlando.

Sengun a répondu à 0,2 seconde de la fin pour envoyer le match en prolongation à 102-102.

Le tir en suspension de Durant à 9,2 secondes de la fin du temps additionnel a ensuite donné à Houston une avance de 113-110 et les Rockets ont récupéré le lancer franc manqué de Wendell Carter pour permettre à Amen Thompson de marquer les lancers francs décisifs à 1,8 seconde du terme.

Les Rockets consolident leur troisième place dans la Conférence Ouest, tandis que le Magic, onzième à l'Est, a concédé sa septième défaite en 14 rencontres.

Markkanen porte le Jazz contre les Bulls

À Salt Lake City, l'ailier fort finlandais Lauri Markkanen a marqué 47 points pour le Jazz, vainqueur des Chicago Bulls (150-147) après deux prolongations et un scénario à suspens.

C'est son coéquipier Keyonte George (34 points) qui a scellé le succès d'un tir à trois points à deux secondes de la fin de la double prolongation, permettant ainsi à Utah de remonter à la dixième place à l'Ouest.

Le lancer franc de Markkanen à 19 secondes de la fin du temps réglementaire a conduit à la première prolongation à 127-127, et dans celle-ci Coby White (27 points), pour Chicago, a réussi un lay-up à 0,2 seconde de la fin pour égaliser à 136-136.

Deux lancers francs de White à 8,4 secondes de la fin de la seconde prolongation ont remis les équipes à égalité, avant le panier de la victoire de George suivi d'une tentative manquée de Nikola Vucevic à trois points au buzzer.

AFP/VNA/CVN