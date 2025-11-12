NBA : le Thunder tranquille contre les Warriors, les Knicks sur leur lancée

Oklahoma a battu une équipe de Golden State bien éteinte alors que les Knicks ont poursuivi leur sans-faute cette saison au Madison Square Garden devant les Grizzlies, le 11 novembre en NBA.

>> NBA : Antetokounmpo bat les Pacers à la sirène

>> NBA : Jalen Green brille pour ses débuts avec les Suns, vainqueurs des Clippers

>> NBA : les Pistons enchaînent une 7e victoire, Wembanyama tire les Spurs

Le Thunder serein

Photo : AFP/VNA/CVN

Shai Gilgeous-Alexander, le MVP de la saison passée, a inscrit 28 points et réussi 11 passes décisives pour mener Oklahoma City, champion en titre, à une victoire tranquille (126-102) à domicile contre les Golden State Warriors.

Le pivot Chet Holmgren a ajouté 23 points et 11 rebonds pour l'équipe de Mark Daigneault.

En dépit du retour de leur icône Stephen Curry, auteur de 11 points en 20 minutes, les Warriors ont été inoffensifs : Jimmy Butler a été limité à 12 points et Jonathan Kuminga a fini meilleur scoreur de l'escouade de Steve Kerr, avec 13 petites unités.

Avec ce troisième succès de suite, le Thunder demeure solide leader de la Conférence Ouest, avec le meilleur bilan de la NBA (11 victoires 1 défaite).

Dallas renvoie Harrison

Dallas a annoncé le 11 novembre avoir licencié son manager général Nico Harrison, l'homme qui avait validé l'échange improbable envoyant Luka Doncic aux Los Angeles Lakers en échange d'Anthony Davis en février dernier.

Les Mavericks, quatorzièmes de la Conférence Ouest avec seulement trois victoires en onze matches, effectuent un très mauvais début de saison, malgré les premiers pas encourageants du No1 de la draft 2025, Cooper Flagg.

À chaque rencontre à domicile ces dernières semaines, les fans de Dallas scandaient "Fire Nico" (Virez Nico), Harrison s'étant rendu coupable selon eux d'avoir mis au point le pire échange de l'histoire de la NBA alors que l'équipe texane transcendée par Doncic avait atteint la finale en 2024, s'inclinant devant Boston.

Le propriétaire des Mavericks, Patrick Dumont, qui avait validé cet échange controversé, apparemment décidé en raison de craintes sur l'hygiène de vie de la superstar slovène de 26 ans, a justifié le renvoi du manager dans un communiqué : "Cette décision reflète notre engagement continu à bâtir une organisation capable de remporter un championnat, qui répond aux attentes de nos joueurs, de nos partenaires et, surtout, de nos supporteurs".

Les Knicks maîtres chez eux

Toujours invaincus à domicile, les Knicks ont confirmé leur excellent début de saison en dominant Memphis (133-120) pour décrocher une septième victoire, la cinquième de suite, qui leur permet d'occuper la deuxième place à l'Est.

Photo : AFP/VNA/CVN

Portés par un Jalen Brunson brillant (32 points, 10 passes), bien épaulé par Karl-Anthony Towns (21 points, 13 rebonds) et Mikal Bridges (22 points), les hommes de Mike Brown affichent une impressionnante puissance offensive.

En face, les Grizzlies, battus pour la sixième fois en sept rencontres, semblent en crise de confiance, à l'image de leur meneur Ja Morant, qui a adressé 10 passes mais s'est montré encore en grande difficulté au tir, avec seulement 16 points en 34 minutes, et huit pertes de balle.

Cette mauvaise passe de Memphis a relancé les rumeurs d'un départ prochain du joueur de 26 ans, habitué aux polémiques depuis ses débuts en 2019 avec la franchise du Tennessee.

Denver s'impose à Sacramento

Les Denver Nuggets ont également porté leur série de victoires à cinq matches, en s'imposant (122-108) à Sacramento grâce aux 35 points, 15 rebonds et sept passes du pivot serbe Nikola Jokic.

Cette saison, le triple MVP de la NBA affiche une moyenne de 25,2 points, 11,4 passes (meilleure moyenne de la ligue) et 13,2 rebonds (deuxième meilleure moyenne de la ligue) par match.

En face, Domantas Sabonis, meilleur rebondeur de la ligue, n'en a cumulé que huit contre les Nuggets.

Les champions 2023 sont engagés dans un mano a mano avec les Spurs pour la deuxième place de la Conférence Ouest.

AFP/VNA/CVN