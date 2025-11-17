Mondial-2026 : la Norvège empoche son billet, l'Italie encore en barrages

Il n'y a pas eu d'incroyable retournement de situation à Milan le 16 novembre : comme attendu, la Norvège s'est qualifiée pour le Mondial-2026 après sa victoire (4-1) contre l'Italie qui, absente des deux dernières Coupes du monde, devra elle à nouveau passer par les barrages.

>> Mondial-2026 : les Bleus et Mbappé écrasent l'Ukraine et obtiennent leur visa pour l'Amérique

>> Mondial-2026 : l'Italie vient à bout de la Moldavie et fait patienter la Norvège

>> Mondial-2026 : la Croatie qualifiée en battant les Iles Féroé

Photo : AFP/VNA/CVN

La Norvège qui participera pour la première fois depuis 1998 à une Coupe du monde, a terminé, grâce à un nouveau doublé de sa star Erling Haaland, à la première place du groupe I avec un carton plein de 24 points, soit six de plus que l'Italie.

La Nazionale a dominé la première période devant les 69.000 spectateurs de San Siro et a ouvert la marque grâce à son grand espoir Francesco Pio Esposito, son troisième but en cinq sélections à 20 ans, sur un tir en pivot (11e).

Changement radical de scénario après la pause: la Norvège, timorée jusque-là, a surclassé l'Italie.

Elle a égalisé sur un raid tout en puissance d'Antonio Nusa (63e), puis Haaland a donné l'avantage à son équipe d'une superbe reprise de volée (78e), avant de mettre KO la Nazionale une minute plus tard en profitant d'une mauvaise relance (79e).

Jorgen Strand Larsen a ajouté un quatrième but dans le temps additionnel (90e+3).

Les "Lions" disputeront seulement leur quatrième phase finale de Coupe du monde, après 1938, 1994 et 1998. Ils affichent pour meilleur résultat un 8e de finale lors de leur dernière participation en France, où ils s'étaient inclinés contre l'Italie (1-0).

Haaland et ses coéquipiers ont fini leurs éliminatoires avec un impressionnant bilan de huit victoires en autant de matches, grâce notamment aux 16 buts de l'attaquant de Manchester City qui participera l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique à son premier tournoi majeur.

Barrages fatals en 2018 et 2022

Photo : AFP/VNA/CVN

Ils ont fait la différence dans leur duel pour la qualification directe avec l'Italie dès juin avec une démonstration (3-0) sous le pluie d'Oslo (3-0), dont les Azzurri ne se sont jamais remis.

Ce camouflet a coûté son poste à Luciano Spalletti, moins de deux ans après sa nomination. Son successeur Gennaro Gattuso a relancé l'équipe avec cinq victoires consécutives, avant cette cinglante défaite.

"On doit présenter nos excuses à nos supporters, finir ces qualifications sur une défaite aussi lourde est inacceptable", a réagi le sélectionneur italien.

"Mais il faut retenir ce qu'on a fait contre une très bonne équipe norvégienne en première période", a insisté le champion du monde 2006.

L'Italie conservait une chance de se qualifier directement pour la prochaine Coupe du monde, mais elle devait battre la Norvège par neuf buts d'écart. Mais même Gattuso n'y croyait pas et avait présenté le 15 novembre ce scénario comme "impensable".

Les quadruples champions du monde vont devoir passer fin mars par les barrages qui rappellent forcément des mauvais souvenirs au foot italien et aux tifosi.

C'est en barrages que la Nazionale a chuté, contre la Suède pour la Coupe du monde 2018 (défaite 1-0, nul 0-0), et contre la Macédoine du Nord (défaite 1-0), pour le Mondial-2022.

L'Italie connaitra son parcours vers l'Amérique le 20 noembre après un tirage au sort qui pourrait mettre sur sa route la Suède ou l'Écosse.

AFP/VNA/CVN