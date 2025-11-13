NBA : Curry renverse les Spurs, le Thunder facile contre les Lakers

Les Warriors, grâce à un grand Stephen Curry, ont infligé aux Spurs de Wembanyana, pourtant auteur d'un triple-double, leur première défaite de la saison à domicile, alors que le Thunder s'est imposé sans trembler devant les Lakers, mercredi 12 novembre en NBA.

Curry mate San Antonio

Seulement 24 heures après son retour sur les parquets, Stephen Curry a marqué 46 points, scellant ainsi un succès surpris de Warriors mal en point chez les San Antonio Spurs (125-120).

Le meneur de 37 ans, double MVP, a fait la différence dans le troisième quart-temps, lors duquel il a inscrit 22 points, permettant aux siens de combler un déficit s'étant établi à 16 points dans le deuxième quart et de mener jusqu'à la fin.

En dépit de son premier triple-double cette saison (31 points, dix rebonds, quinze passes), le quatrième de sa jeune carrière en NBA, "Wemby" a perdu huit ballons et n'a pas suffisamment pesé.

Son équipier Stephon Castle a également signé un triple-double (23 points, dix rebonds, dix passes) : il s'agit de la première fois de l'histoire de la franchise texane que deux de ses joueurs réussissent un triple-double dans la même rencontre.

Les Warriors ont pu aussi compter sur un Jimmy Butler plus en verve (28 points, huit passes). Les Spurs, battus pour la troisième fois, ont l'occasion de prendre leur revanche dès vendredi, toujours chez eux, face aux joueurs de Steve Kerr.

Orlando surprend New York

Orlando a brisé l'invincibilité des New York Knicks cette saison à domicile (124-107), malgré la sortie prématurée de Paolo Banchero, blessé à l’aine dès le deuxième quart-temps.

Pour son 23e anniversaire, l'ailier du Magic, No1 de la draft 2022, a tout de même pu célébrer un succès porté par Franz Wagner (28 points, neuf rebonds) et Desmond Bane (22 points, huit passes).

Six joueurs d'Orlando ont terminé à plus de dix points. En face, Jalen Brunson (31 points) a relancé les Knicks un temps avant de quitter le parquet à son tour, touché à une jambe.

Detroit enchaîne malgré les absents

Portés par un Paul Reed étincelant (28 points, 13 rebonds), les Pistons ont signé une huitième victoire consécutive en dominant Chicago (124-113), malgré l'absence de leur meneur vedette Cade Cunningham, touché à la hanche.

Duncan Robinson (23 points) et Daniss Jenkins (18 points, 12 passes) ont épaulé Reed dans un collectif décimé mais solide.

Devant de bout en bout, Detroit, qui conforte sa place de leader à l'Est, a compté jusqu'à 23 points d'avance avant de résister au retour des Bulls, emmenés par Matas Buzelis (21 points, 14 rebonds).

Denver domine les Clippers

Les Denver Nuggets ont facilement battu en déplacement les Los Angeles Clippers (130 116), portés par un exceptionnel Nikola Jokic (55 points, 12 rebonds) qui a égalé son meilleur total cette saison.

L'équipe du Colorado, deuxième à l'Ouest, signe ainsi une sixième victoire consécutive et confirme son très bon début de saison, tandis que les Clippers enchaînent un cinquième revers d'affilée à domicile.

Et l'avenir immédiat ne s'annonce pas très favorable pour la franchise californienne qui va devoir faire sans Bradley Beal pour le reste de la saison, car l'arrière All-Star de 32 ans va subir une lourde opération de la hanche.

Le Thunder écrase les Lakers

Oklahoma City a largement dominé sur son parquet les Lakers (121-92): Shai Gilgeous-Alexander a été une nouvelle fois le maître à jouer du Thunder avec 30 points et neuf passes, tandis qu'Ajay Mitchell a ajouté 14 points, en l'absence de Jalen Williams.

Luka Doncic, la superstar slovène des Lakers, a été limité à 19 points en 33 minutes par le champion en titre.

Après une entame serrée, le Thunder a déroulé, notamment lors d'un deuxième quart-temps de haute volée (40-20), imposant un écart que les locaux n'ont jamais pu combler. Les hommes de Mark Daigneault signent ainsi une quatrième victoire consécutive et confirment leur emprise sur la Conférence Ouest.

