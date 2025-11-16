Rugby : sans briller, la France remet la marche avant contre les Fidji

Une semaine après un revers cuisant contre l'Afrique du Sud, le XV de France a retrouvé le chemin de la victoire sans pour autant se rassurer, en l'emportant laborieusement contre les Fidji (34-21), samedi 15 novembre à Bordeaux.

Photo : AFP/VNA/CVN

D'un point de vue comptable, l'essentiel est là : les Bleus ont stoppé l'hémorragie en mettant fin à une sombre série de quatre revers consécutifs lancée en Nouvelle-Zélande cet été et ponctuée par la claque reçue au Stade de France voilà une semaine, dans une démonstration dont les Springboks ont fait leur marque de fabrique (32-17).

Face aux Fidjiens, les hommes de Fabien Galthié ont évité l'humiliation vécue en 2018, lorsqu'ils étaient tombés piteusement face aux feux follets du Pacifique (21-14), et peuvent se tourner vers leur prochain rendez-vous, samedi prochain 22 novembre au Stade de France contre l'Australie.

Mais en allant au-delà des considérations mathématiques, la prestation française a clairement manqué de tranchant et d'imagination.

Le capitaine du soir Grégory Alldritt avait prévenu la veille : "pour être honnête, on ne pense pas forcément à la manière". Cela s'est vu, tant ses ouailles ont semblé en panne d'inspiration sur la pelouse des Girondins de Bordeaux.

Doublé de Depoortere

La partie avait commencé pour le mieux, malgré le crachin qui avait décidé de s'abattre sur Bordeaux lors des premières minutes. Pas de quoi perturber les Bleus en début de rencontre, justes sans être géniaux, et capable de profiter des errements défensifs des Fidjiens.

Pierre-Louis Barassi ne s'est pas fait prier, profitant d'un énorme intervalle laissé libre au centre du terrain pour s'engouffrer dans la brèche et servir idéalement Nicolas Depoortere, auteur de son premier essai en sélection, dans sa ville (7-0, 6e).

Barassi a ensuite dû quitter ses partenaires, percuté haut par l'ailier Selestino Ravutaumada, sanctionné d'un carton jaune. Contraint de passer un protocole commotion, sans succès, le Toulousain a été remplacé par Emilien Gailleton qui a subi le même sort peu avant la demi-heure de jeu, laissant le seul Depoortere comme centre de métier dans le groupe de Fabien Galthié. Le Rochelais Oscar Jegou a alors glissé au centre, chamboulant quelque peu l'organisation tricolore.

Entre temps, les Français ont profité de leur supériorité numérique pour faire parler leur puissance sur ballon porté, et sont allés aplatir derrière la ligne par Julien Marchand, avant que Louis Bielle-Biarrey ne fasse la différence en donnant un ballon d'essai au revenant Charles Ollivon (21-0, 19e), aligné pour l'occasion en deuxième ligne.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais les coéquipiers de Grégory Alldritt n'ont pas continué à appuyer sur l'accélérateur, et ont laissé les "Flying Fijians" mettre leurs mains agiles sur le ballon.

Moins d'intensité et une multitude de plaquages manqués plus tard, les Fidji ont grignoté leur retard en perforant la ligne de défense bleue, trop friable malgré les progrès promis par le sélectionneur dans la semaine.

Kalaveti Ravouvou, malin pour trouver une faille entre Régis Montagne et Romain Taofifenua (28e), puis Selestino Ravutaumada y sont allés de leur essai chacun avant la pause. Puis le virevoltant Lyonnais Jiuta Wainiqolo a asséné un nouveau coup sur la tête des Français dès le retour des vestiaires, pour remettre d'emblée les deux équipes à égalité (21-21, 43e).

Capables de fulgurances tout en se montrant à l'aise dans la gestion malgré quelques erreurs naïves, les Fidjiens ont montré pourquoi ils avaient fait mieux que tenir tête à l'Angleterre la semaine précédente, ne s'inclinant qu'en fin de partie à Twickenham (38-18).

Secoués par le scénario et les intentions fidjiennes, les Français ont fini par relever la tête, reprenant l'avantage par deux pénalités de Thomas Ramos avant de faire un écart définitif grâce à un deuxième essai de Nicolas Depoortere (71e).

De quoi soulager les plus de 40.000 spectateurs du Stade Atlantique, et sceller un succès utile, à défaut d'être rassurant.

AFP/VNA/CVN