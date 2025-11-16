Football : le Brésil prend sa revanche sur le Sénégal 2 à 0

Ce 15 novembre, la Seleção a battu les Lions de la Teranga 2 à 0 dans un match amical à l'Emirates Stadium de Londres.

Photo : AP/VNA/CVN

Le Onze senégalais, avec Sadio Mané en attaque, affrontait le Brésil ce samedi 15 novembre à Londres, dans un match amical qui a valeur de test à quelques mois de la Coupe du monde. Mais contrairement à 2023, cette fois-ci ce sont les Brésiliens qui ont été les meilleurs.

La sélection africaine est un mauvais souvenir pour le Brésil désormais coaché par Carlo Ancelotti. En 2023, la Seleção s'était inclinée face à la bande de Sadio Mané 2 à 4. Les Brésiliens n'ont jamais battu le Sénégal en deux rencontres.

Mais cet après-midi, le match débute avec une forte pression du Brésil, qui attaque fort avec une première tentative de Vinicius, au bout de 10 minutes de jeu, qui, heureusement pour le Sénégal, trouve un poteau et un tir de Cunha à 17 minutes qui frappe la transversale !

Le Brésil marque son premier but dix minutes plus tard : une frappe parfaite d'Estevão trompe le gardien sénégalais. Sonnés, les Lions de la Teranga ont du mal à réagir, et c'est là que le Brésil enfonce le clou, si l'on puit dire, avec un deuxième but marqué par la star Casemiro sur un coup franc de Rodrygo.

Le but doit cependant être validé par VAR. On suspecte une faute de Militão dans la surface, mais le doute est levé et le but est bien validé. Le Brésil mène désormais 2 à 0, un score que le Sénégal n'arrivera pas à remonter malgré deux attaques foudroyantes à quelques minutes de la fin de la première mi-temps.

À la 45e minute, la frappe de Sarr est détournée par Eder Militão. Deux minutes plus tard, Sarr remet ça, mais son coup de pied est arrêté par le gardien brésilien.

Altercation entre Vinicius et Koulibaly

Les Lions de la Teranga réclament un penalty pour une faute dans la surface brésilienne. On fait une nouvelle fois appel à la VAR qui ne voit pas de situation de penalty. Vinicius et Koulibaly sont séparés par plusieurs joueurs. L'arbitre semble avoir du mal à garder la main.

Et à la deuxième mi-temps, le Sénégal peine à remonter la pente. Pape Sarr est évacué pour blessure et remplacé. Ensuite c'est Antoine Mendy qui écope d'un carton jaune pour avoir arrêté du bras Rodrygo. Ederson gâche une occasion à la 53e minute et face à un but vide, manque la lucarne ! C'est au tour de Koulibaly de prendre un carton jaune pour une intervention sur Vinicius.

À un quart d'heure de la fin, changement de joueurs pour le Sénégal et entrée sur le terrain pour Ibrahim Mbaye, 17 ans, une première pour le jeune joueur du PSG, pour remplacer Mané.

Est-ce la pression de l'enjeu ? L'arbitre sort un carton jaune pour un tacle mal maîtrisé sur Casimiro.

Dans les temps additionnels, à 93 minutes, Jackson tente une attaque mais se fait maîtriser par deux joueurs brésiliens.

C'est la fin d'une série de 26 matchs sans défaite pour le Sénégal.

AFP/VNA/CVN