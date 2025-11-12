NBA : nouveau format pour le All-Star Game

Le 75 e All-Star Game, qui se tiendra en février prochain, adoptera un nouveau format de tournoi à trois équipes, avec deux formations composées de joueurs américains et une équipe mondiale regroupant des talents internationaux, a annoncé le 11 novembre la NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le tournoi, composé de quatre matches de 12 minutes, sera organisé le 15 février à l'Intuit Dome, antre des Los Angeles Clippers, qui a ouvert ses portes l'année dernière à Inglewood, en Californie.

Deux équipes s'affronteront lors du premier match, la troisième équipe rencontrant ensuite le vainqueur du match d'ouverture, puis le perdant du match d'ouverture. La finale opposera les deux meilleures équipes en fonction de leurs résultats ou de leur différence de points, en cas d'égalité.

Pour ce All-Star Game 2026, la NBA maintiendra une sélection d'au moins 24 joueurs - douze par conférence -, mais le choix des participants ne tiendra plus compte de leur poste. Tous les joueurs seront désormais choisis uniquement sur leur mérite, chaque équipe comptant au moins huit représentants.

"J'adore cette idée", a déclaré Carmelo Anthony, l'ancienne star retraitée des Nuggets et des Knicks. "Les joueurs sont habitués au basket sans poste. On peut voir cinq arrières sur le terrain. J'adore l'idée que les meilleurs joueurs soient sélectionnés pour le All-Star Game."

Vince Carter, une autre ancienne gloire, estime que la nouvelle formule de sélection du All-Star Game rendra la tâche "beaucoup plus difficile" pour les intérieurs. Selon lui, la ligue compte désormais de nombreux arrières et meneurs talentueux, ce qui compliquera la présence de joueurs plus grands parmi les 24 sélectionnés.

Cinq joueurs seront désignés comme "titulaires" et sélectionnés parmi les conférences Est et Ouest. Les fans auront 50% des voix, les joueurs 25% et un panel de journalistes les 25% restants. Sept joueurs de chaque conférence seront retenus comme "remplaçants" et sélectionnés par les entraîneurs principaux de la NBA. Le processus d'affectation des joueurs américains à l'une ou l'autre équipe sera déterminé à une date ultérieure, a précisé la ligue.

Si le processus de vote ne permet pas de sélectionner 16 joueurs américains et huit joueurs internationaux, le commissaire de la NBA, Adam Silver, choisira des joueurs supplémentaires pour rejoindre l'un ou l'autre groupe afin d'atteindre ce minimum, ce qui pourrait donner à une équipe plus de huit joueurs.

Parmi les meilleurs joueurs de la saison en cours figurent plusieurs stars internationales, dont le MVP en titre, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), le Français Victor Wembanyama (San Antonio), le Serbe Nikola Jokic (Denver), le Grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) ou le Slovène Luka Doncic (Lakers).

AFP/VNA/CVN