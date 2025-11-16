MotoGP : Alex Marquez remporte le sprint à Valence, les Français dans le Top 10

L'Espagnol Alex Marquez a remporté samedi 15 novembre la course sprint du Grand Prix de Valence (Espagne), 22 e et dernière manche de l'année en MotoGP, tandis que les Français ont terminé dans le Top 10.

>> MotoGP : Alex Marquez (Ducati-Gresini) remporte le GP de Malaisie, Quartararo 5e

>> MotoGP : Marco Bezzecchi remporte le GP du Portugal, les Français dans le Top 10

>> MotoGP : dernière manche et ultimes enjeux pour l'honneur à Valence

Photo : AFP/VNA/CVN

Intouchable devant "son" public, le pilote Ducati-Gresini a fait honneur à son statut de vice-champion du monde en remportant sur le circuit de Ricardo-Tormo sa troisième victoire en sprint de la saison.

"Je suis super satisfait car, depuis le début du weekend, on semblait souffrir plus que d'habitude", a réagi l'Espagnol. À l'arrivée, il a devancé son compatriote Pedro Acosta (KTM), deuxième.

L'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), qui a pris le meilleur sur un autre Espagnol, Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse), en fin de course, complète le Top 3 de cette course de 13 tours seulement (contre 27 pour le GP dimanche) donnant des points au championnat.

À l'extinction des feux, Marquez a signé un départ en boulet de canon, tout comme Acosta qui partait de la cinquième place sur la grille.

"Ma seule opportunité (pour essayer de gagner, NDLR) était d'être super agressif dès le début", a expliqué Acosta qui va "essayer de retenter le coup" au départ du GP dominical prévu à 14h00.

Arrivé dans l'élite en 2024, le jeune pilote de 21 ans attend toujours de signer une première victoire en MotoGP. Il pourrait devenir dimanche 16 novembre le septième vainqueur différent en autant de GP, une première depuis 2020.

"C'est quasi-foutu" pour Zarco

L'Italien Marco Bezzecchi, parti en pole position, a terminé cinquième après avoir connu un problème technique dans les premiers instants de la course.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je n'ai pas réussi à accélérer comme je le voulais, c'est la raison pour laquelle j'ai perdu autant de positions", a reconnu le pilote Aprilia, assuré de terminer troisième du championnat - son dernier rival pour le podium final, le double champion du monde Francesco Bagnaia (Ducati), ayant terminé à une lointaine 14e place.

Chez les Français, Fabio Quartararo a fini septième au guidon de sa Yamaha.

"On sait ce qu'il nous manque en rythme de course : du grip, de la vitesse, ...", a déploré le champion du monde 2021. "On était sur la défense durant toute la course".

Son compatriote Johann Zarco, dixième, échoue aux portes des points puisque seuls les neuf premiers en marquent.

"Pour le Top 10 du championnat, c'est quasi-foutu", a regretté le pilote Honda-LCR, qui avait fait de cette position son objectif principal de la saison. Samedi soir, il compte huit points de retard sur le dixième.

Quartararo 6e des qualifications

Le champion du monde 2024 Jorge Martin, revenu à la compétition après s'être blessé fin septembre dans une chute au Japon, a terminé 22e et dernier.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Espagnol de chez Aprilia, qui a manqué 14 des 22 manches cette saison, entend surtout "enchaîner les tours et recueillir des informations" pour l'an prochain - plus que de faire un bon résultat ce weekend.

La grille de départ du GP étant la même que celle déterminée lors des qualifications du sprint, Bezzecchi partira encore devant dimanche 16 novembre après avoir signé pour la cinquième fois de la saison le meilleur chrono sur un tour samedi matin.

L'Italien, qui s'est emparé au passage du record du tour du circuit espagnol, s'élancera devant Alex Marquez et Fabio Di Giannantonio. Fabio Quartararo partira de nouveau sixième derrière Pedro Acosta. Johann Zarco sera 11e.

Passé par les repêchages (Q1) plus tôt dans la matinée pour pouvoir participer à la deuxième partie des qualifications (Q2), où se joue la pole parmi les 12 pilotes les plus rapides, Francesco Bagnaia a manqué son ticket pour la Q2 à cause d'une rare panne d'essence. Il ne partira encore que 16e devant Jorge Martin, 17e.

Blessé mais déjà assuré du titre dans la catégorie reine, l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) est forfait pour cette ultime manche de l'année.

AFP/VNA/CVN