Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a remporté le 16 novembre pour la septième fois le DP World Tour, le circuit européen de golf, mais a dû laisser la victoire à Matt Fitzpatrick dans le dernier tournoi de la compétition à Dubaï.

Sur le parcours du Jumeirah Golf Estates, l'Anglais a fait un birdie dans le dernier trou du quatrième tour pour rendre une dernière carte de 66 et terminer avec un total de 18 coups sous le par. Mais quelques minutes plus tard, McIlroy a réalisé un eagle (deux coups sous le par) sur le même trou pour revenir à égalité en tête.

Dans un play-off pour départager les deux joueurs, c'est Fitzpatrick qui l'a emporté dès le premier trou, après que McIlroy a envoyé sa balle dans l'eau.

Avec cette septième victoire - et la quatrième consécutive -, McIlroy dépasse la légende espagnole Severiano Ballesteros et se rapproche à une victoire d'une autre légende du golf, l'Écossais Colin Montgomerie.

"Ça a été une année phénoménale", a-t-il affirmé après sa victoire, en plus de son succès avec l'équipe européenne en Ryder Cup et son cinquième titre en Grand Chelem, aux Masters d'Augusta.

Pour Fitzpatrick, c'est la troisième victoire à Dubaï, récompensée par un chèque de 10 millions de dollars, après 2016 et 2020 et sa dixième dans un tournoi du DP World Tour. Elle devrait lui permettre de se hisser au 24e rang du classement mondial.

Le Français Adrien Saddier, avec un total de 8 coups sous le par à Dubaï, a terminé dans le Top-10 européen et s'est assuré d'une carte pour le Championnat américain PGA. Il devrait débuter la saison avec les quatre tournois prévus en janvier à Hawaï. "Je suis assez content de découvrir de nouvelles choses et de changer un peu de calendrier, j'ai hâte", a-t-il dit au micro de Canal+.

L'autre Français en lice, Martin Couvra, s'est lui écroulé dans ce dernier tour en rendant une carte de 82, pour prendre la dernière place. Mais en terminant 19e du classement du circuit, il s'est tout de même assuré d'une place pour le British Open l'année prochaine.

