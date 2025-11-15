Masters ATP : Sinner reçu trois sur trois

L'Italien Jannik Sinner, N o 2 mondial, a dominé l'Américain Ben Shelton (5 e ) vendredi 14 novembre pour signer sa troisième victoire en autant de matches du Masters ATP disputés depuis son arrivée à Turin.

>> Masters ATP : Alcaraz entrevoit le dernier carré et le trône de No1 mondial

>> Masters ATP : Auger-Aliassime écœure Shelton

>> Masters ATP : Alcaraz, N°1 mondial, remplit la première partie de sa mission

Photo : AFP/VNA/CVN

Sinner, tenant du titre et déjà assuré de participer aux demi-finales samedi 15 novembre, s'est imposé 6-3, 7-6 (7/3), et n'a toujours pas perdu de set dans le "tournoi des maîtres" lors des deux dernières éditions.

L'Italien a enchaîné une 29e victoire sur dur indoor, sa surface de prédilection, égalant ainsi la série de victoires du Suisse Roger Federer entre 2010 et 2012.

Il s'agit de la cinquième plus longue série du genre, loin toutefois encore du record de 47 succès de suite détenu par l'Américain John McEnroe (1978-87).

Pour sa première participation aux Finales ATP, Shelton, déjà éliminé avant cette rencontre, a perdu ses trois matches.

Contre Sinner, il s'est singulièrement compliqué les choses en perdant d'entrée son service dans la première manche. Dans le second set, il a résisté jusqu'au jeu décisif avant de s'incliner sur la deuxième balle de match de son adversaire.

"C'était un match difficile, Ben a très bien servi dans le second set, il a fallu que je m'accroche mentalement pour rester dans le combat", a analysé Sinner.

"Je suis content de mon match, très content de me retouver en demi-finale avec une bonne énergie. En cette fin de saison, on essaie de faire les choses bien pour aller le plus loin possible", a-t-il ajouté.

Photo : AFP/VNA/CVN

Tout semble en place pour que Sinner retrouve dimanche 16 novembre en finale son grand rival, l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui, avant le match, a reçu le trophée de No1 mondial pour l'année 2025 qu'il s'est assuré vendredi soir 14 novembre avec son succès contre l'Italien Lorenzo Musetti.

En demi-finales samedi 15 novembre, Sinner, vainqueur du groupe Björn Borg, affrontera l'Australien Alex De Minaur, 2e du groupe Jimmy Connors avec une seule victoire et un set-average négatif (trois gagnés, quatre perdus).

En douze confrontations, l'Italien a toujours battu le 7e mondial, dont trois fois cette année, en ne lui laissant qu'un seul set.

Alcaraz doit encore attendre le dernier match de poules vendredi soir pour connaître le nom de son prochain adversaire : il s'agira de l'Allemand Alexander Zverev (3e) ou du Canadien Felix Auger-Aliassime (8e).

AFP/VNA/CVN