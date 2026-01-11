NBA : Wembanyama décisif contre Boston, Schröder suspendu pour s'en être pris à Doncic

Victor Wembanyama a été décisif samedi 10 janvier dans les dernières minutes du succès de San Antonio à Boston, et Dennis Schröder a été suspendu trois matches pour avoir tenté de frapper Luka Doncic fin décembre.

Wembanyama décisif à Boston

Toujours ménagé en sortie de banc, Victor Wembanyama a réussi une fin de rencontre de patron pour aider les Spurs à s'imposer au TD Garden 100 à 95 à l'issue d'un choc serré (jamais plus de 9 points d'écart) entre les 2es à l'Ouest et les 3es à l'Est (2es avant la rencontre).

"Wemby" a débuté le 4e quart-temps d'un contre face à Jaylen Brown suivi d'un dunk à une main. Si quelques mauvais choix ont suivi, le prodige français s'est rattrapé à l'approche de la sirène avec deux tirs à mi-distance, pour donner 2 points d'avance (à 1 : 34) puis 4 points d'avance et valider la victoire à 19 secondes.

Wembanyama a terminé avec 21 points, 6 rebonds et 3 contres en 26 minutes.

Les Spurs de De'Aaron Fox (21 points, 9 rebonds, 6 passes) ont été appliqués en défense, mais ont souffert en attaque d'une grande maladresse derrière l'arc (10 sur 44 à 22,7%).

L'ancien Spur Derrick White (29 points, 9 rebonds) et le MVP des finales 2024 Jaylen Brown (27 points, 8 rebonds 7 passes) ont fait mal aux Texans, ce dernier se montrant adroit de loin notamment avec des tirs envoyés très hauts au-dessus de Wembanyama en début de match.

Schröder a essayé de frapper Doncic

La NBA a annoncé samedi 10 janvier la suspension pour trois matches du meneur allemand des Sacramento Kings Dennis Schröder pour avoir "tenté de frapper un autre joueur" dans les coursives de la Crypto.com arena de Los Angeles le 28 décembre.

Plusieurs médias américains précisent que Schröder a essayé de s'en prendre à Luka Doncic, qui avait ouvertement chambré l'Allemand lors de la défaite des Kings face aux Lakers 125 à 101.

Les Clippers enchaînent à Détroit

Les Los Angeles Clippers ont remporté un deuxième match en deux jours, cette fois sur le parquet du leader à l'Est, les Detroit Pistons (98-92), après avoir gagné à Brooklyn vendredi 9 janvier.

Menés pendant presque toute la rencontre, les Clippers sont passés devant à 2 minutes du buzzer grâce à John Collins (25 pts) et à l'effort tardif de James Harden (19 points, 7 rebonds, 7 passes), face aux Pistons privés de leur meneur Cade Cunningham.

Les Clippers, qui ont gagné 9 de leurs 11 derniers matches, restent 11es à l'Ouest, mais se rapprochent des places de barragiste.

