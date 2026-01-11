NBA : Wembanyama décisif contre Boston, Schröder suspendu pour s'en être pris à Doncic

>> NBA : Wembanyama et les Spurs gâchent le Noël d'OKC, Jokic exceptionnel
|Victor Wembanyama dunke lors du match NBA des San Antonio Spurs contre les Boston Celtics, le 10 janvier 2026 à Boston.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Wembanyama décisif à Boston
Toujours ménagé en sortie de banc, Victor Wembanyama a réussi une fin de rencontre de patron pour aider les Spurs à s'imposer au TD Garden 100 à 95 à l'issue d'un choc serré (jamais plus de 9 points d'écart) entre les 2es à l'Ouest et les 3es à l'Est (2es avant la rencontre).
"Wemby" a débuté le 4e quart-temps d'un contre face à Jaylen Brown suivi d'un dunk à une main. Si quelques mauvais choix ont suivi, le prodige français s'est rattrapé à l'approche de la sirène avec deux tirs à mi-distance, pour donner 2 points d'avance (à 1 : 34) puis 4 points d'avance et valider la victoire à 19 secondes.
Wembanyama a terminé avec 21 points, 6 rebonds et 3 contres en 26 minutes.
Les Spurs de De'Aaron Fox (21 points, 9 rebonds, 6 passes) ont été appliqués en défense, mais ont souffert en attaque d'une grande maladresse derrière l'arc (10 sur 44 à 22,7%).
L'ancien Spur Derrick White (29 points, 9 rebonds) et le MVP des finales 2024 Jaylen Brown (27 points, 8 rebonds 7 passes) ont fait mal aux Texans, ce dernier se montrant adroit de loin notamment avec des tirs envoyés très hauts au-dessus de Wembanyama en début de match.
|Kawhi Leonard (gauche) déborde Javonte Green lors du match NBA des Los Angeles Clippers contre les Detroit Pistons, le 10 janvier 2026 à Détroit.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Schröder a essayé de frapper Doncic
La NBA a annoncé samedi 10 janvier la suspension pour trois matches du meneur allemand des Sacramento Kings Dennis Schröder pour avoir "tenté de frapper un autre joueur" dans les coursives de la Crypto.com arena de Los Angeles le 28 décembre.
Plusieurs médias américains précisent que Schröder a essayé de s'en prendre à Luka Doncic, qui avait ouvertement chambré l'Allemand lors de la défaite des Kings face aux Lakers 125 à 101.
Les Clippers enchaînent à Détroit
Les Los Angeles Clippers ont remporté un deuxième match en deux jours, cette fois sur le parquet du leader à l'Est, les Detroit Pistons (98-92), après avoir gagné à Brooklyn vendredi 9 janvier.
Menés pendant presque toute la rencontre, les Clippers sont passés devant à 2 minutes du buzzer grâce à John Collins (25 pts) et à l'effort tardif de James Harden (19 points, 7 rebonds, 7 passes), face aux Pistons privés de leur meneur Cade Cunningham.
Les Clippers, qui ont gagné 9 de leurs 11 derniers matches, restent 11es à l'Ouest, mais se rapprochent des places de barragiste.
AFP/VNA/CVN