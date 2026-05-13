Anatole Latuile, le héros qui fait rire et lire les enfants

"Faire rire les enfants est un bon moyen de les faire lire" , proclament les trois auteurs des aventures d'Anatole Latuile, un écolier qui multiplie les bêtises dans une BD toujours plus populaire.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Plus de 20 ans après sa création, Anatole Latuile s'est imposé comme un phénomène de l'édition jeunesse. Ses 19 albums se sont écoulés à plus de 3,4 millions d'exemplaires, et ses nouvelles BD sont très attendues par les lecteurs de J'aime lire, le mensuel des 7-10 ans du groupe de presse Bayard.

"Anatole est comme le bon copain que les enfants aiment avoir", résume Anne Didier, qui en écrit les aventures avec son frère Olivier Muller, tandis que Clément Devaux les dessine. Ce boute-en-train pétillant et tout ébouriffé à 9 ans, est en CM1 et ne peut s'empêcher de faire beaucoup de bêtises à l'école, à la maison ou en dehors.

"Il en fait parce que c'est un garçon libre, imaginatif et qui s'oppose aux cadres. C'est donc souvent pour une bonne raison, par exemple pour aider un copain à sortir d'une situation problématique", explique Olivier Muller.

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Anatole Latuile se situe dans la lignée du Petit Nicolas et de Gaston Lagaffe, ces héros dont le succès repose sur un humour un peu potache, bienveillant et ancré dans la vie quotidienne.

"Les bêtises sont populaires parce qu'elles sont un acte fondateur de l'enfance", souligne Anne Didier. "Mais pour qu'elles gardent un goût d'interdit, il leur faut un cadre qui soit bien identifié par les enfants".

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Ce cadre est habité par les personnages secondaires, comme Jason, le meilleur ami d'Anatole, les copines Henriette et Naomi, l'institutrice, les parents mais aussi les "méchants" : les frères Mafiolo ou le directeur Auzaguet.

Face aux écrans

En 2005, Anatole Latuile a pris la suite dans J'aime lire d'une autre série emblématique de la presse jeunesse, Tom-Tom et Nana, qui a connu un immense succès dans les années 1990.

"Donner le goût de lire a toujours été notre cheval de bataille. Et nous savions que faire rire, ça marche avec les enfants", confie Olivier Muller, qui a été bibliothécaire dans un foyer d'accueil pour enfants, tandis que sa sœur était professeur de français.

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Les trois auteurs, qui se rendent régulièrement dans les écoles, constatent que la lecture comme loisir ne cesse de reculer, comme l'a confirmé une récente étude sur la désaffection des jeunes pour les livres, notamment des garçons.

À 10 ans, "la plupart des élèves ont déjà un portable", constate Olivier Muller. Et "ils ne lisent pas sur écran, ils regardent des vidéos ou font des jeux".

Militants du livre, les créateurs d'Anatole Latuile ont toutefois donné leur accord pour son adaptation en BD numériques (webtoons), en une série animée diffusée sur France Télévisions, en podcasts et en escape game. Avec "l'espoir que cela encouragera les enfants non-lecteurs à aller vers le livre".

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