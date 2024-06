Nam Dinh coopère avec une province lao dans la formation des ressources humaines

Le Service de l'éducation et de la formation de la province de Nam Dinh et le Service de l'éducation et des sports de la province lao d'Oudomxay ont convenu le 7 juin de continuer à renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation des ressources humains.

Au cours d’une réunion entre les deux parties, le directeur adjoint du Service de l'éducation et de la formation de Nam Dinh, Nguyên Van Thuân, a indiqué que, de 2018 à juin 2024, 13 étudiants lao faisaient des études dans la province vietnamienne, selon des protocoles d’accord conclus entre les deux localités.

Cao Xuân Hùng, directeur du Service de l'éducation et de la formation de Nam Dinh, a déclaré que sa province promouvrait les activités d'échange culturel et académique, augmenterait les cours de langue vietnamienne et les activités extrascolaires pour aider les étudiants lao à mieux s'intégrer dans la société locale et à améliorer leurs compétences en communication.

Au cours de l'année scolaire 2024-2025, a-t-il indiqué, Nam Dinh prévoit d'ouvrir des cours de formation en présentiel et en distanciel pour des gestionnaires et enseignants d'Oudomxay sur la gestion et l'enseignement, en particulier dans les matières de sciences naturelles.

Lors de la réunion, Somsack Souphlay, directeur du Service de l'éducation et des sports de la province lao d'Oudomxay, a remercié Nam Dinh et son Service de l'éducation et de la formation pour leur attention et leur aide, et a espéré un soutien continu dans la formation des étudiants universitaires et postuniversitaires.

Il a proposé que les deux parties se coordonnent pour organiser des cours de formation et des échanges professionnels dans les domaines de la gestion, de l'éducation et de la recherche scientifique.

