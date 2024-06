Le Vietnam s’intéresse toujours à la protection des droits des travailleurs

Photo : VNA/CVN

Ted Osius, ancien ambassadeur américain au Vietnam et actuel directeur du Conseil d'affaires États-Unis - ASEAN, a partagé sur Reuters que le Vietnam est déjà une économie de marché, remplissant des critères clés tels que la convertibilité de la monnaie, et qu’il est prêt à recevoir une reconnaissance précise. Les entreprises américaines investissent massivement au Vietnam, reconnaissant le potentiel de croissance du pays.

Toutefois, Human Rights Watch (HRW) a publié un communiqué accusant le gouvernement vietnamien de fourniture d’informations fausses ou trompeuses aux États-Unis et à d'autres partenaires économiques afin d'obtenir ou de maintenir des préférences commerciales. En outre, HRW a fourni de fausses analyses et évaluations sur les droits des travailleurs.

Depuis des ans, HRW a saisi chaque "opportunité" disponible, qu'il s'agisse d'événements politiques, diplomatiques, économiques ou judiciaires, pour attaquer, déformer et baisser la réputation du Vietnam sur la scène internationale.

Reconnaissance par 72 pays

Concernant l'audience du Département américain du Commerce, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré le 9 mai que le Vietnam l’accueillait positivement. Elle a également rappelé que 72 pays avaient déjà reconnu le statut d’économie de marché au Vietnam, y compris de grandes économies comme le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Japon. En outre, le Vietnam a conclu 16 accords de libre-échange avec plus de 60 partenaires dans le monde, a-t-elle indiqué.

Photo : VNA/CVN

Ces réalisations illustrent les efforts du Vietnam pour construire une économie de marché dynamique et efficace. Ces efforts sont reconnus par la communauté internationale, constituant une base solide pour approfondir les coopérations. Par conséquent, les arguments de HRW qui nient l'économie de marché du Vietnam et ses informations erronées sur les droits des travailleurs vietnamiens, sont préjudiciables, extrémistes et inacceptables.

En réalité, le travail et l'emploi sont des droits fondamentaux des citoyens auxquels le Parti et l’État vietnamiens accordent une attention particulière. Ces droits sont concrétisés dans les textes juridiques et sont garantis dans la vie quotidienne.

Selon l'Article 35 de la Constitution de 2013, les citoyens ont le droit de travailler, de choisir leur profession, leur emploi et leur lieu de travail. Les salariés ont le droit de bénéficier des conditions de travail équitables et sûres, d’un salaire et de repos appropriés. La discrimination, le travail forcé et l'emploi de travailleurs en dessous de l'âge minimum pour travailler sont strictement interdits.

Le Code du travail de 2019, dans la clause 1, Article 4, affirme l’objectif de garantir les droits et intérêts légaux et légitimes des travailleurs, des employés travaillant sans relation de travail, d’encourager les accords garantissant aux travailleurs des conditions plus favorables que celles prescrites par la loi du travail. Le Code du travail définit également les droits et obligations des salariés, à savoir la réception d'un salaire approprié, la protection au travail, le droit de participer à des organisations représentant les travailleurs, etc.

Le XIIIe Congrès national de la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) pour le mandat 2023-2028, tenu en décembre 2023, a souligné que dans malgré les nombreux défis et difficultés, les activités syndicales avaient connu des changements importants, affirmant leur rôle important dans la défense des droits et intérêts légitimes des membres du syndicat et des travailleurs en général.

Objectif : 15 millions de membres syndicaux

Le rôle des syndicats dans l'établissement de relations de travail harmonieuses, stables et progressistes dans les entreprises continue d'être affirmé. Pendant la pandémie de COVID-19, les organisations syndicales à tous les niveaux ont pris de nombreuses mesures pour contribuer aux efforts contre le COVID-19 et soutenir les travailleurs touchés. Elles ont offert à des enfants orphelins à cause du COVID-19 des livrets d’épargne d’un montant total de près de 6.000 milliards de dôngs (236 millions d'USD).

L’un des objectifs fixés lors du XIIIe Congrès national de la CGTV est d'atteindre 15 millions de membres syndicaux à la fin du mandat. Pour le prochain mandat, les efforts sont concentrés pour promouvoir le dialogue et la négociation collective, en mettant l'accent sur les questions liées aux salaires, aux primes, aux horaires de travail, aux heures de repos, à la sécurité et à l'hygiène au travail.

En 1992, le Vietnam a rejoint l'Organisation internationale du travail (OIT). Depuis lors, le pays a toujours déployé des efforts pour mettre en œuvre les conventions internationales, celles sur les relations de travail en particulier, afin de promouvoir et de garantir les normes fondamentales du travail pour les travailleurs au Vietnam, conformément aux normes internationales sur les droits des travailleurs.

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, le Vietnam a adhéré à 25 conventions de l'OIT. Rien qu'en 2019, le pays en a ratifié trois, dont la Convention n° 88 concernant l'organisation du service de l'emploi, la Convention N°159 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées et la Convention N°98 sur le droit d'organisation et de négociation collective.

Grâce aux directives et politiques justifiées du Parti et de l'État, ainsi qu'aux efforts des organisations syndicales, les droits des travailleurs vietnamiens sont toujours respectés, ce qui est essentiel pour le processus d'intégration internationale, la participation aux accords de libre-échange de nouvelle génération et le développement de l'économie de marché du pays.

Cette réalité est la base la plus importante pour aider à réfuter les arguments erronés qui déforment la situation du travail au Vietnam.

VNA/CVN