Musée des beaux-arts du Vietnam : réception de près de 1.000 œuvres de peintres de plusieurs générations

Lundi matin 12 janvier, le Musée des beaux-arts du Vietnam a organisé une cérémonie de réception de près de 1.000 œuvres - un chiffre record - remises par l’Association des beaux-arts du Vietnam. Ces œuvres ont été réalisées par des peintres de plusieurs générations au cours des 60 dernières années.

>> "La Nuit au musée" illumine la scène artistique de Hanoï

>> Centenaire des beaux-arts vietnamiens mis en l’honneur à Hanoï

>> Musée des beaux-arts du Vietnam : le peintre Tô Ngoc Vân mis à l’honneur

"La réception de près de 1.000 œuvres revêt une signification et une valeur considérables. Il s’agit d’un patrimoine national que le Musée des beaux-arts du Vietnam aura la responsabilité de préserver et de valoriser efficacement dans les années à venir", a souligné le Docteur Nguyên Anh Minh, son directeur.

Ces œuvres, riches par la diversité de leurs matériaux et de leurs formes, ne renferment pas seulement de profondes valeurs artistiques, mais aussi une valeur historique, reflétant le souffle de la vie et les mutations des beaux-arts vietnamiens à travers les différentes périodes. Chaque œuvre porte un message esthétique singulier, témoignant de la recherche et de l’expérimentation originales des artistes contemporains dans l’alliance entre l’identité traditionnelle et la pensée artistique moderne.

Une conservation à long terme

Ce transfert ne constitue pas simplement une activité professionnelle entre deux institutions, mais revêt également une portée particulièrement profonde. En matière de préservation et de valorisation, le transfert des œuvres permet leur conservation et leur protection dans des conditions répondant aux normes professionnelles, garantissant ainsi la pérennité et l’intégrité du patrimoine.

Cette opération contribue en outre à enrichir le patrimoine national et à élargir les possibilités d’accès du public. Ces œuvres précieuses feront prochainement l’objet de recherches, d’expositions et de présentations destinées à un large public, au Vietnam comme à l’étranger, participant ainsi à la valorisation du patrimoine et à l’éducation esthétique des générations futures.

Le peintre Luong Xuân Đoàn, président de l’Association des beaux-arts du Vietnam, a indiqué que les œuvres remises à cette occasion étaient le fruit d’un travail créatif assidu mené par des artistes de plusieurs générations. Nombre d’entre elles sont issues de campagnes de création artistique, et beaucoup ont déjà été présentées aux amateurs lors d’expositions nationales et régionales.

À cette occasion, le comité d’organisation a exposé 30 œuvres parmi celles remises. L’exposition se tient du 12 au 17 janvier au Musée des beaux-arts du Vietnam.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN