France

La maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, candidate à sa réélection

La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian (Les Ecologistes) a annoncé jeudi 3 juillet qu'elle sera candidate aux élections municipales de 2026 pour " continuer à se battre pour faire face à l'urgence écologique et sociale".

"J'ai voulu confirmer cette envie que j'ai de me représenter comme maire pour un second mandat même si je ne vais pas rentrer en campagne tout de suite", a déclaré Mme Barseghian.

L'annonce a été faite jeudi lors d'une soirée organisée par les groupes de la majorité municipale "autour du bilan de ces cinq dernières années", qui "a été l'occasion de rappeler les réalisations qui ont été menées et aussi l'importance de continuer à se battre pour faire face à l'urgence écologique et sociale", a-t-elle expliqué, confirmant une information du journal local les Dernières nouvelles d'Alsace.

Parmi les projets qu'elle souhaite poursuivre, la maire a cité la relance du projet d'extension du tramway vers le nord, après le rejet du premier projet par la commission d'enquête publique ; la transformation d'ampleur de la gare, ou encore la vaste rénovation de l'opéra, au coût estimé à 120 millions d'euros.

"Je constate aussi les besoins qui sont criants en matière d'urgence climatique, on l'a vu encore ces derniers jours avec la canicule, il faut qu'on accélère sur la rénovation des logements, la rénovation des bâtiments publics, autant de choses qui me motivent à aller de l'avant", a-t-elle ajouté.

En 2020, Jeanne Barseghian est devenue à l'âge de 39 ans la première écologiste à diriger la capitale alsacienne, succédant au socialiste Roland Ries.

Alors qu'elle conduit aujourd'hui une majorité plurielle, Jeanne Barseghian se dit "convaincue qu'un rassemblement des forces de gauche écologiste et citoyenne fait sens à Strasbourg".

"Je plaide pour un rassemblement large et qui prenne aussi en compte la dimension citoyenne" a indiqué Mme Barseghian.

