Moyen-Orient : nouveaux échanges de frappes entre Iran et États-Unis, pas d'accalmie

Les États-Unis et l'Iran ont de nouveau échangé des frappes, le conflit au Moyen-Orient ne montrant jeudi 16 juillet aucun signe d'accalmie après plus d'une semaine de bombardements.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'armée américaine a achevé "une série de frappes nocturnes contre l'Iran" mercredi 15 juillet, a-t-elle indiqué, précisant avoir attaqué des cibles militaires, notamment dans la ville portuaire de Bandar Abbas (Sud), afin de "réduire la capacité de l'Iran à menacer des marins innocents" dans le détroit d'Ormuz.

Une première salve avait été lancée contre le pays plus tôt dans la journée, les forces américaines frappant "des sites de défense côtière et des sites de missiles de croisière sur l'île de Greater Tunb", selon le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Côté iranien, le système de défense antiaérienne a été activé jeudi 16 juillet dans la capitale Téhéran et des explosions ont été entendues dans le Nord et l'Ouest de l'Iran, ont annoncé des médias d'État.

Dans la journée de mercredi 15 juillet, la ville portuaire de Bouchehr (Sud), où se trouve la seule centrale nucléaire d'Iran, a de nouveau été visée par Washington, comme les environs d'Iranshahr (Sud-Est). Sept militaires y ont été tués, selon l'armée iranienne, qui a recensé treize tirs de missiles américains.

Des explosions ont aussi été entendues dans plusieurs villes dont Bandar Abbas, Rask et Chabahar (Sud-Est), ainsi que sur l'île de Qeshm, ont rapporté les médias d'Etat. Selon eux, un hôpital d'Ahvaz (Sud-Ouest) a été évacué à la suite de frappes américaines dans la région, et les patients ont été transférés vers d'autres établissements de santé.

AFP/VNA/CVN