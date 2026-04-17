Moyen-Orient : le Vietnam appelle à la retenue et au dialogue

Concernant la situation au Moyen-Orient, l'ambassadeur Do Hung Viet a appelé à la retenue et au dialogue, lors de la séance plénière de l’Assemblée générale des Nations Unies tenue le 16 avril à New York.

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Photo : VNA/CVN

Concernant la situation au Moyen-Orient, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a appelé les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute action susceptible d’aggraver les tensions, à ne pas recourir à la force ni menacer d’y recourir, et à régler les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies.

Lors d’une séance plénière de l’Assemblée générale des Nations unies tenue le 16 avril à New York, le diplomate vietnamien a affirmé que Hanoï soutient la position et les préoccupations communes de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) concernant la situation au Moyen-Orient, telles qu’exprimées lors des deux réunions spéciales des ministres des Affaires étrangères et dans leur récente déclaration sur cette question.

Il a fait part de sa profonde préoccupation face à la poursuite des tensions, notamment aux évolutions complexes dans le détroit d’Ormuz, qui ont causé de nombreuses pertes humaines, perturbé le commerce et les chaînes d’approvisionnement énergétique et affecté gravement l’économie mondiale, en particulier les pays en développement.

Le représentant vietnamien a également regretté que le Conseil de sécurité de l’ONU n’ait pas encore pu adopter une action unifiée et objective pour faire face à la crise actuelle.

L’ambassadeur Dô Hùng Viêt a réaffirmé que le Vietnam s’oppose aux attaques militaires visant des États souverains, en particulier ceux ayant déclaré ne pas être impliqués dans le conflit, et a souligné la responsabilité de protéger les civils et les infrastructures essentielles conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l’ONU, dont la Résolution 2573 du Conseil de sécurité.

Promouvoir le dialogue et rechercher des solutions à long terme

Le chef de la Mission permanente du Vietnam a également souligné l’importance d’assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Soulignant que le dialogue de bonne foi constitue la seule voie vers une paix durable, Dô Hùng Viêt a salué l’accord de cessez-le-feu temporaire et appelé les parties à saisir cette opportunité pour promouvoir le dialogue et rechercher des solutions à long terme, tout en reconnaissant et en soutenant les efforts internationaux visant à maintenir les canaux de communication et à créer un espace pour la diplomatie.

La séance plénière du 16 avril de l’Assemblée générale des Nations unies s’est tenue pour examiner la situation au Moyen-Orient, après qu’un projet de résolution sur la sécurité maritime et le transport à travers le détroit d’Ormuz a été rejeté par le Conseil de sécurité le 7 avril.

La séance a été organisée conformément à la résolution 76/262, qui prévoit la convocation automatique d’un débat à l’Assemblée générale dans un délai de dix jours ouvrables après l’exercice d’un droit de veto au Conseil de sécurité.

Sur un total de 66 interventions, la plupart ont exprimé leur préoccupation face à la persistance du conflit au Moyen-Orient et aux tensions dans le détroit d’Ormuz.

VNA/CVN