Moscou affirme que la visite du dirigeant suprême de la RPDC est toujours à l'ordre du jour

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Rudenko, a déclaré que la visite en Russie du dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong Un, restait à l'ordre du jour, selon le site Internet du ministère russe des Affaires étrangères.

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Photo : Yonhap/VNA/CVN

La visite de M. Kim, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'État de la RPDC, est toujours à l'ordre du jour, les dates devant être coordonnées par la voie diplomatique, a déclaré M. Rudenko dans une interview accordée à l'Agence de presse TASS et publiée samedi 29 mars sur le site Internet du ministère.

Des rencontres régulières de haut niveau contribuent à renforcer les relations bilatérales, a estimé M. Rudenko.

La RPDC n'a pas encore publié de communiqué officiel à ce sujet.

Xinhua/VNA/CVN