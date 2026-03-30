Moscou affirme que la visite du dirigeant suprême de la RPDC est toujours à l'ordre du jour

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|Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un prononce le discours d'ouverture du IXe Congrès du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang, le 19 février.
|Photo : Yonhap/VNA/CVN
La visite de M. Kim, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'État de la RPDC, est toujours à l'ordre du jour, les dates devant être coordonnées par la voie diplomatique, a déclaré M. Rudenko dans une interview accordée à l'Agence de presse TASS et publiée samedi 29 mars sur le site Internet du ministère.
Des rencontres régulières de haut niveau contribuent à renforcer les relations bilatérales, a estimé M. Rudenko.
La RPDC n'a pas encore publié de communiqué officiel à ce sujet.
Xinhua/VNA/CVN