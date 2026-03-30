Les États-Unis pourraient s'emparer de l'île iranienne de Kharg, selon Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche 29 mars qu'il souhaitait "prendre le pétrole en Iran" et qu'il pourrait s'emparer de l'île de Kharg, plaque tournante des exportations pétrolières du pays

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Photo : Reuters/VNA/CVN

"Pour être honnête avec vous, ce que je préfère est prendre le pétrole iranien", a déclaré M. Trump dans une interview accordée au Financial Times, comparant l'action américaine à celle menée au Venezuela, où Washington a l'intention de contrôler "indéfiniment" l'industrie pétrolière après avoir capturé de force le président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier dernier.

La prise du pétrole iranien impliquerait de s'emparer de l'île de Kharg, par laquelle transitent plus de 90% des exportations de pétrole iranien, a rapporté le Financial Times, avertissant qu'une telle "attaque" risquait de faire des victimes et de prolonger le conflit.

"Peut-être que nous prendrons l'île de Kharg, peut-être pas. Nous avons beaucoup d'options", a-t-il confié au journal. "Cela signifierait également que nous devrions rester là-bas pendant un certain temps".

Il a ajouté qu'il pensait que l'Iran n'avait que peu ou pas de moyens de défense sur l'île. "Nous pourrions la prendre très facilement", a-t-il estimé.

Ces propos de M. Trump interviennent alors qu'il intensifie le renforcement militaire américain au Moyen-Orient tout en envisageant une opération militaire visant à extraire environ 450 kg d'uranium de l'Iran, selon des responsables américains.

Il a également encouragé ses conseillers à faire pression sur l'Iran pour qu'elle accepte de remettre ce matériel comme condition à la fin du conflit, a rapporté le Wall Street Journal, citant une source anonyme proche de la pensée de M. Trump.

Le Pentagone serait en train de déployer jusqu'à 10.000 soldats supplémentaires dans la région, le Commandement central américain ayant annoncé samedi 29 mars que plus de 3.500 soldats, dont 2.500 Marines, étaient arrivés au Moyen-Orient.

Malgré cette menace, M. Trump a souligné que les pourparlers indirects entre les États-Unis et l'Iran, menés par l'intermédiaire d'"émissaires" pakistanais, progressaient. "Un accord pourrait être conclu assez rapidement", a-t-il déclaré.

Les prix du pétrole ont bondi depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques massives contre l'Iran le 28 février, le Brent atteignant 119,5 dollars le baril en mars, son plus haut niveau depuis juin 2022.

AFP/VNA/CVN