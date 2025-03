Singapour

Cérémonie de baptême d'un orchidée au nom du dirigeant Tô Lâm et de son épouse

Photo : VNA/CVN

La nouvelle orchidée a été dénommée "Papilionanda Tô Lâm Linh Ly". La cérémonie de baptême des orchidées est un rituel diplomatique réservé uniquement aux invités de haut rang en visite à Singapour.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Lawrence Wong a accueilli le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et son épouse à l'entrée principale du jardin botanique de Singapour et les a invités à se rendre au lieu de la cérémonie.

Après avoir signé le Livre d'or, le secrétaire général Tô Lâm et son épouse ont apposé des plaques nominatives sur les orchidées avant de visiter le jardin. À cette occasion, il a offert un souvenir au directeur du jardin.

Créé en 1859, le Jardin botanique de Singapour couvre 74 hectares et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Ce jardin attire chaque année près de quatre millions de visiteurs et présente la plus grande collection d'orchidées au monde, avec 1200 espèces et 2000 hybrides..

VNA/CVN