Le législateur suprême appelle à des préparatifs rapides pour la 9e session à venir

>> Ouverture de la 43e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

>> Les législateurs examinent le projet de loi amendée sur les chemins de fer

>> Le Comité permanent de l’AN donne des avis sur la réduction du loyer foncier

Photo : VNA/CVN

S’adressant à la 43e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale, mardi 11 mars, le législateur suprême a déclaré que la 9e session extraordinaire, qui a accompli une quantité substantielle de travail en seulement 6,5 jours, témoignait de l’engagement et des efforts du gouvernement, du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale et des agences connexes.

Selon le secrétaire général de l’Assemblée nationale, Lê Quang Tung, la session a examiné et approuvé quatre lois et douze résolutions concernant la restructuration de l’appareil d’État, ainsi que des décisions sur les questions de personnel relevant de sa compétence. En outre, six résolutions visant à promouvoir le développement socio-économique et à répondre aux besoins urgents de certains projets importants ont également été adoptées.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a salué la coordination étroite et le sens élevé des responsabilités du gouvernement et des agences de l’Assemblée nationale dans l’accomplissement de cette lourde charge de travail.

Il a demandé au gouvernement et aux ministères de publier rapidement des décrets et des circulaires pour permettre la mise en œuvre synchrone des lois et résolutions récemment adoptées, contribuant ainsi à atteindre l’objectif de croissance du PIB de 8% pour cette année.

En ce qui concerne la réorganisation du système administratif, le président du Parlement a souligné que 60% à 70% des plus de 10.000 communes du pays devraient être fusionnées, ce qui a incité le Comité permanent de l’Assemblée nationale à se réunir d’urgence pour donner son avis sur cette question.

En outre, le projet de dissolution des unités administratives au niveau des districts et la fusion de certaines provinces entraîneront beaucoup de travail, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Le législateur suprême a noté que la 9e session plénière de l’Assemblée nationale durera environ deux mois, au cours desquels les législateurs approuveront 11 lois et discuteront de 16 projets de loi ainsi que des amendements à la Constitution et aux lois connexes. Il a demandé aux membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale de donner instruction aux ministères concernés de préparer des explications sur les questions connexes, en particulier la réorganisation du système administratif.

Il a demandé au Comité permanent de l’Assemblée nationale et au gouvernement de suivre les conclusions nos 126, 127 et 128-KL/TW du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti pour les mettre en œuvre rapidement et efficacement. L’Assemblée nationale et les agences gouvernementales doivent travailler de manière proactive dans l’esprit de "se ranger en courant" pour garantir que la charge de travail importante soit accomplie avec succès.

Le 11 mars également, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a discuté d’un projet de résolution clarifiant la réglementation sur la norme des "organisations et unités du Parti saines et puissantes" dans la Loi sur l’émulation et la récompense.

Il a demandé au gouvernement de modifier et de compléter le Décret N°98/2023/ND-CP détaillant la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi sur l’émulation et la recommandation, ou de publier un document fournissant des orientations sur la manière d’appliquer les réglementations spécifiques du décret.

VNA/CVN