Mondial-2026 : la Belgique patine à Los Angeles contre un Iran combatif (0-0)

La Belgique, sans mordant, a concédé son deuxième match nul du Mondial-2026 face à l'Iran (0-0), qui n'a pas su profiter des trente dernières minutes à onze contre dix, dimanche 21 juin à Los Angeles.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après leur 1-1 inaugural contre l'Égypte, les Diables rouges restent dans une position instable dans leur groupe G avec deux points, comme l'Iran, avant l'affrontement entre les Pharaons et la Nouvelle-Zélande, un point chacun, plus tard à Vancouver.

Un succès vendredi 19 juin face aux Océaniens suffira pour passer cette première phase mais la Belgique, favorite du groupe, s'est considérablement compliquée la tâche.

Avec le forfait de Jeremy Doku, victime d'une infection respiratoire, les Belges ont manqué d'une étincelle offensive quand Romelu Lukaku, cette fois titulaire, s'est montré emprunté.

Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection a même échappé à un carton rouge dès la 3e minute, en heurtant crampons en avant le gardien Alireza Beiranvand, ce qui ne lui a valu qu'un simple avertissement.

L'expulsion est venue plus tard pour la Belgique sur une bourde de Nathan Ngoy à la 66e minute. Le défenseur de Lille a raté une passe en retrait facile en direction de son gardien et a commis la faute en position de dernier défenseur sur Mehdi Taremi, à une quarantaine de mètres des cages.

23 tirs belges

L'Iran n'a pas su profiter de sa supériorité numérique, qui a toutefois cassé l'élan de la Belgique, qui s'était montrée pressante mais pas assez précise dans les trente derniers mètres.

Très offensif, le latéral Maxim De Cuyper a trouvé les gants d'Alireza Beiranvand à la 9e, à la 44e puis de près à la 59e après un contrôle magique de Kevin De Bruyne.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le sélectionneur Amir Ghalenoei a tenu à féliciter son gardien, "l'un des meilleurs de l'histoire du foot iranien".

Le technicien a aussi apprécié "deux matches sans perdre malgré les conditions (logistiques, ndlr), une grande performance qui restera dans l'histoire de notre football".

Nerveux et prompts à se chamailler entre coéquipiers, comme après cette touche perdue par Thomas Meunier pour avoir trop pris son temps (41e), les Belges ont frappé 23 fois au but, sans succès.

"Je pense qu'avec le même match on aurait pu gagner par trois buts d'écart. Il manque l'efficacité. On a eu suffisamment d'occasions pour marquer et faire sortir cette équipe d'Iran qui jouait en contres", a commenté le sélectionneur français Rudi Garcia.

Le stade de Los Angeles et ses plus de 70.000 places a poussé fort en faveur de l'Iran, que ce soit par la voix de la diaspora de "Tehrangeles" ou d'alliés mexicains, qui ont adopté cette sélection exilée à Tijuana de l'autre côté de la frontière.

La Team Melli, qui vise une première qualification, a été proche d'un gros coup, faisant notamment rugir le stade à la 25e minute sur un but de Mehdi Taremi grâce à une combinaison subtile sur coup-franc, avant qu'un hors-jeu de quelques centimètres ne soit signalé.

Thibaut Courtois s'est signalé avec des parades à la 14e et surtout à la 53e, sur une reprise à bout portant de Taremi, encore, l'attaquant vedette de la sélection iranienne.

La Team Melli, toujours vent debout contre des restrictions de voyage imposées par l'administration américaine qu'elle trouve injustes, affrontera l'Égypte à Seattle pour tenter de rejoindre les 16es de finale.

AFP/VNA/CVN