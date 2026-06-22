Mondial-2026

Didier Deschamps est "convaincu" que Dembélé "va monter en puissance"

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'est dit "convaincu" dimanche 21 juin que le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, en difficulté face au Sénégal, allait "monter en puissance".

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Il n'a pas de souci (musculaire) ou de gêne", a-t-il affirmé à Philadelphie, où les Bleus disputeront face à l'Irak leur deuxième match d Mondial lundi (23h00).

"Il arrive avec une saison où il n'a pas pu enchaîner. Il a été géré au PSG. Il n'y a pas de retenue. Qu'il puisse se libérer un peu plus, je suis convaincu qu'il va monter en puissance", a-t-il ajouté.

Avant de justifier la performance de Dembélé, Deschamps a estimé que les journalistes étaient "sur son dos, il y a un nonosse à ronger", puis il a expliqué qu'"il a eu une première mi-temps difficile, comme l'équipe, de par ce qu'a proposé le Sénégal et aussi parce qu'on a eu du déchet technique".

"Ousmane joue avant-centre au PSG, là ce n'est pas le cas. Il y a des réflexes naturels, donc il y a des ajustements à trouver, même si en deuxième mi-temps, il était beaucoup mieux" a-t-il poursuivi.

À l'inverse de son sélectionneur, Kylian Mbappé, qui le précédait en conférence de presse dimanche 21 juin, a jugé au contraire que Dembélé avait été face au Sénégal, "le meilleur offensif des quatre". "C'est celui qui arrive à fluidifier le jeu. En deuxième période, Michael (Olise) et moi on a été décisifs, mais il a été important", a-t-il ajouté.

Le capitaine de l'équipe de France, proche de l'attaquant parisien et qui affirme qu'ils vont "peaufiner" leur relation directe sur le terrain durant la compétition, ne s'est pas plus inquiété pour son coéquipier.

"Ousmane est très tranquille, c'est le Ballon d'or, il a la confiance du groupe et du staff", a avancé Mbappé. "C'est un joueur très important pour nous. Ça fait des années qu'il est là, il sait parfaitement comment fonctionne l'équipe de France (...) Il ne faut pas oublier qu'il a été blessé en fin de saison. Il va monter en puissance et ce sera un joueur décisif pour nous".

AFP/VNA/CVN