MotoGP

Marc Marquez gagne en République tchèque et se rapproche de Bezzecchi au championnat

Le septuple champion du monde de MotoGP, l'Espagnol Marc Marquez, a remporté dimanche 21 juin sur Ducati le Grand Prix de République tchèque, une victoire éclatante qui le rapproche au Championnat du monde du leader italien Marco Bezzecchi sur Aprilia, exclu de la course pour avoir frappé un commissaire de piste.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Devant 63.000 spectateurs et sous une chaleur caniculaire - plus de 50 degrés sur le circuit - Marc Marquez, parti 4e sur la grille, a doublé ses concurrents avec une grande maîtrise et dominé sur les 21 tours en franchissant la ligne d'arrivée devant le jeune et prometteur Japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) et l'Italien Francesco Bagnaia sur l'autre Ducati officielle.

L'Espagnol de 33 ans est dorénavant 4e au classement provisoire des pilotes et n'est plus qu'à 40 points du leader Bezzecchi qui n'en a marqué aucun puisqu'il était tombé lors de la petite course sprint (dix tours) samedi et n'a donc pas couru dimanche 21 juin.

Les pilotes Ducati ont ainsi bénéficié de l'exclusion de Bezzecchi et de pénalités infligées à son coéquipier espagnol chez Aprilia, Jorge Martin, qui a dû effectuer deux "long laps" (parcours de pénalité) pour avoir provoqué plusieurs chutes au Grand Prix de Hongrie il y a 15 jours.

Ce dernier reste second au Championnat, huit points derrière Bezzecchi.

Marc Marquez a également profité du forfait de son frère cadet Alex qui ne s'est finalement pas aligné en raison de l'état de sa clavicule droite à la suite d'une chute terrible au Grand Prix de Barcelone en mai.

Marc Marquez, qui brigue une huitième couronne mondiale en MotoGP, est en train d'effectuer une des remontées dont il a le secret après avoir déjà tout gagné en Hongrie début juin et alors qu'il se remet d'une double opération au pied droit et à l'épaule droite.

Marquez "n'abandonne jamais"

"Cette victoire est super importante (...) Je n'abandonne jamais", a-t-il déclaré sur Canal+ avant de lever le poing sur le podium de Brno, tout sourire, quand a retenti l'hymne espagnol.

Son second, Ogura, qui a signé sa première pole position en MotoGP, s'est dit "content pour (son) équipe" privée Aprilia-Trackhouse, mais a reconnu que la course avait été "très difficile" et que "Marc (Marquez) avait quelque chose en plus".

Le Japonais, en quête d'une première victoire en MotoGP, avait fini aussi 2e du sprint, derrière Bagnaia, dont c'était samedi 20 juin la première victoire de la saison.

L'Italien, sur la 3e marche du podium dimanche 21 juin, après avoir à certains moments mené la course, a confirmé qu'il s'était "senti à l’aise en tête", mais que son "rythme n’était pas suffisant" pour gagner.

"Affaire Bezzecchi"

Le seul Français en lice, le Niçois Fabio Quartararo, parti 14e, a chuté et abandonné avec sa Yamaha toujours sous-performante.

Le week-end tchèque, 9e manche du Championnat du monde de MotoGP qui en compte 22, a donc été entaché par "l'affaire Bezzecchi".

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Italien de 27 ans est allé présenter dimanche matin 21 juin ses "excuses" au commissaire de piste qu'il avait frappé la veille ainsi qu'à tout le milieu du MotoGP pour son "comportement (que) rien ne justifiait".

Après sa chute en fin de sprint, la télé TNT Sports avait montré Bezzecchi, casqué et en combinaison, courir vers sa moto à terre dans les graviers, visiblement en colère, gifler à deux reprises un homme barbu en tenue orange, avant de s'éloigner et de laisser trois commissaires relever son Aprilia.

La direction de course l'avait alors interdit de course dimanche pour "un acte préjudiciable aux intérêts du sport".

Aprilia avait formé un premier appel, rejeté, et son patron Massimo Rivola, a dit au micro de l'organisation MotoGP, qu'il "acceptait cette décision" et qu'il condamnait le "comportement intolérable" de son pilote.

Interrogé en conférence de presse, Marc Marquez a néanmoins souligné que les pilotes avaient "entre 20 et 30 ans (et) beaucoup de choses à apprendre dans la vie", dont la gestion de "la frustration d'une chute" et de "l'adrénaline".

L'ami de Bezzecchi, Bagnaia, a lui trouvé "la punition lourde".

AFP/VNA/CVN