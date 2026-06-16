Mondial-2026 : au tour de l'Argentine de se lancer, avec Messi évidemment

Soulagée d'avoir retrouvé son astre Lionel Messi à 100% pour son sixième Mondial, l'Argentine débute mardi 16 juin la compétition face à l'Algérie avec nul autre objectif que de conserver sa couronne, un exploit qui n'a plus été réalisé depuis 1962.

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Depuis sa légère blessure à une cuisse contractée il y a trois semaines, lors d'un match de MLS disputé avec l'Inter Miami contre Philadelphie, l'état de forme de l'octuple Ballon d'Or inquiétait tout un pays. Mais les 20 minutes jouées en match amical le 9 juin contre l'Islande (3-0) ont dissipé les craintes.

Au-delà d'un but sur penalty peu après son entrée en jeu, le No10 a montré qu'il demeurait le chef d'orchestre de l'Albiceleste et a étalé toute sa justesse technique en quelques minutes, délivrant plusieurs caviars.

Lionel Messi s'apprête donc à devenir le premier joueur à disputer six tournois - le gardien Guillermo Ochoa participe aussi à sa sixième édition mais n'a pas joué le premier match avec le Mexique et Cristiano Ronaldo la débutera mercredi avec le Portugal -, alors qu'il aurait pu tirer sa révérence après avoir atteint son apogée lors du sacre de 2022.

"Des doutes existaient parce que j'avais dit lors du Mondial précédent qu’il serait difficile que j'en dispute un autre en raison de mon âge", a-t-il expliqué la semaine dernière. "Mais j'ai commencé à me sentir bien et j'ai eu l’occasion de jouer, de trouver le rythme, d’avoir du temps de jeu, de me sentir bien, et les choses se sont faites naturellement", a développé le numéro dix.

Tranquille en MLS

L'Argentin, qui fêtera ses 39 ans le 24 juin, évolue depuis l'été 2023 en MLS, un championnat nord-américain dont le niveau est assez éloigné de ce qu'il a pu connaître en Europe, durant 17 ans en Espagne avec le FC Barcelone, et deux saisons en France avec le Paris SG.

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Aussi a-t-il tranquillement promené son génie sur les pelouses nord-américaines, en témoignent ses 62 buts inscrits en 67 matches avec l'Inter Miami, qu'il a mené à son premier titre de champion. Sous le maillot argentin, la "pulga" (la puce) a décroché de nouveaux trophées, notamment la Copa America aux États-Unis en 2024. Preuve qu'être en préretraite dorée n'interdit pas de garder intacte la faim de titres.

Dans ces conditions, et évidemment parce qu'une décision contraire eut provoqué un séisme au pays, c'est donc tout naturellement que Lionel Scaloni l'a sélectionné le mois dernier dans la liste des 26 joueurs, avec pour mission pour les triples champions du monde de devenir la première nation à conserver son titre depuis le Brésil de Pelé et Garrincha en 1962.

Excité comme toujours

"Je suis heureux, je profite de chaque instant et je suis excité comme toujours", a commenté Messi après la victoire contre l’Islande la semaine dernière en Alabama, tout en se montrant évasif à propos de son avenir après le tournoi.

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"Nous sommes tous pleinement conscients que ce pourrait bien être le dernier Mondial de Leo, vu son âge, mais au bout du compte, c’est lui qui décidera", a confié son coéquipier Julian Alvarez sur le site de la Fifa.

"Cela donnera à coup sûr une Coupe du monde spéciale et je ne parle pas seulement pour nous, ses coéquipiers et le peuple argentin, mais pour tous ceux qui le regardent et le suivent, puisqu'il est le meilleur joueur de tous les temps. Il a eu un impact colossal dans le monde entier", a ajouté l'attaquant.

Meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, Messi deviendra seulement le troisième joueur à atteindre les 200 sélections après Cristiano Ronaldo et le Koweïtien Bader Al-Mutawa si, comme attendu, il joue contre l'Algérie à Kansas City mardi 16 juin, avant d'affronter l'Autriche et la Jordanie.

AFP/VNA/CVN