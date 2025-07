Le PM demande de remédier aux conséquences des crues et des glissements de terrain à Son La

Face aux graves dégâts causés par les crues soudaines et les glissements de terrain dans la province de Son La (Nord), qui ont fait au moins deux morts et quatre disparus, le Premier ministre (PM) a publié un télégramme officiel appelant à concentrer les efforts sur la gestion des conséquences et à adopter une réponse proactive face aux futures intempéries.

Afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, le télégramme du Premier ministre appelle les autorités de Son La à mener les recherches pour retrouver les personnes disparues, à assurer la sécurité des équipes de secours, à prendre en charge les blessés et à apporter un soutien aux familles endeuillées, notamment en les aidant à organiser les obsèques conformément aux coutumes locales.

Une attention immédiate doit également être portée au déblocage des routes bloquées et à l'accès aux zones isolées pour acheminer l'aide essentielle et prévenir les pénuries alimentaires.

Les autorités locales des provinces montagneuses, de la moyenne région du Nord et du Centre septentrional, notamment Son La, Lào Cai, Lang Son, Thanh Hoa et Nghê An, .... sont chargées d'inspecter proactivement les zones à risque de glissements de terrain et d'inondations, et d'évacuer les résidents en cas de fortes pluies.

Les forces de défense et de police stationnées dans les zones touchées doivent participer aux opérations de sauvetage et de rétablissement, déployer le matériel nécessaire et contribuer à l'identification des zones à risque pour les alertes précoces.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement est chargé d'assurer le suivi, les prévisions et la diffusion rapide d'informations sur les conditions météorologiques et les catastrophes naturelles, en particulier les fortes pluies, les crues soudaines et les glissements de terrain, afin de permettre aux autorités locales, aux services compétents et à la population de prendre des mesures préventives appropriées.Les ministères concernés doivent diriger les efforts de restauration des infrastructures endommagées, notamment les routes, l'électricité, l'eau, les établissements de santé, les écoles, etc.

Le chef du gouvernement a également demandé aux médias d'assurer une couverture médiatique précise et en temps opportun, de fournir des informations sur l'identification des risques de catastrophes, ainsi que les techniques d'intervention en cas de catastrophe.

