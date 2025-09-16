Mise en service du numéro 112 pour les urgences, catastrophes et demandes d’assistance

Le 15 septembre 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé deux décisions (N°2023/QĐ-TTg et N°2024/QĐ-TTg) établissant la mise en place et l’utilisation du numéro unique 112, destiné à recevoir les signalements relatifs aux incidents, catastrophes naturelles, risques majeurs ainsi qu’aux demandes d’assistance sur l’ensemble du territoire national.

Photo : VNA/CVN

La ligne 112 est interconnectée avec les numéros d’urgence 113 (police), 114 (sapeurs-pompiers), 115 (secours médicaux), avec le réseau radio maritime vietnamien ainsi qu’avec d’autres systèmes de communication liés à la défense civile.

Les centres d’appels 112, installés au sein des commandements militaires provinciaux et municipaux, recueillent les signalements des particuliers, des organisations et d’autres dispositifs d’alerte. Les informations transmises comprennent l’identité du déclarant, le lieu, l’heure, la nature et l’ampleur de l’incident, ainsi que les besoins d’assistance.

Les cas relevant directement des numéros 113, 114 et 115 sont automatiquement redirigés vers les services compétents. Toute négligence ou tout retard injustifié dans le traitement des informations sera sanctionné conformément à la législation en vigueur.

Le ministère de la Défense est chargé de la gestion, de l’exploitation et de la sécurisation du système 112, tout en garantissant la confidentialité des données personnelles des appelants.

La Direction nationale de la défense civile assure une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mobilisant les moyens nécessaires pour répondre rapidement aux urgences, protéger les populations et coordonner les opérations de secours.

Par ailleurs, les opérateurs de télécommunications doivent garantir un accès fluide et gratuit au numéro 112 pour tous les appels, SMS et communications multimédias.

VNA/CVN